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Romanya'da göstericilere müdahaleye soruşturma

14.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Romanya'daki protesto gösterilerine sert müdahalede bulunan güvenlik kuvvetleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Romanya'da göstericilere müdahaleye soruşturma

Devlet Başkanı Johannis sert müdahaleyi kınadı.Romanya'daki hükümet karşıtlarının protesto gösterilerine polisin yoğun müdahalede bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Romanya Devlet Başkanı Klaus Johannis sorumluların "tespit edilip derhal cezalandırılmalarını" istedi. Cuma günkü hükümeti ve yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında 450 kişi yaralanmıştı. Gösteriler hafta başında da devam etti.

Savcılıktan yapılan açıklamada şimdiye kadar 30 suç duyurusunda bulunulduğu ve "yasaları ihlal ettiklerinden şüphe edilenlerin ifadesinin alınacağı" belirtildi. Soruşturmada polis kimlikleri ile olay yerinde polis, medya mensupları ve göstericiler tarafından çekilen filmlerin değerlendirmeye alınacağı açıklandı.

80 bin kişinin katıldığı Cuma günkü protesto gösterisine polis göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etmiş ve polis yetkilileri "şiddete başvuran göstericilere karşı orantılı müdahalede bulunulduğunu" duyurmuştu. Polisin açıklamasında aralarında futbol holiganlarının da bulunduğu onlarca göstericinin güvenlik görevlilerine dolu su şişeleri ve taşla saldırdıkları belirtildi Cumartesi ve Pazar günleri de binlerce Rumen protesto gösterisi düzenledi.

Pazartesi akşamı Bükreş'te düzenlenen gösteriye 2 bin dolayında eylemci katıldı. Bir gösterici "mesai günlerinde sayının azalmasının normal olduğunu" belirtti ve hükümet binasını işaret ederek "işe yaramazların parasının çalışanların vergileriyle karşılandığını" söyledi.

Yolsuzluk ve işsizlik

Hükümetle arası açık olan Romanya Devlet Başkanı Johannis televizyondan yaptığı konuşmada "göstericilere kaba kuvvetle müdahale edilmesini" bir kez daha kınadı. Johannis "bir Avrupa Birliği ülkesinde masum insanlara, gazetecilere, kadınlara ve çocuklara saldırılmasının tasavvur edilemeyeceğini" söyledi.

İktidardaki sosyal demokratlar yolsuzlukla mücadele yasasını hafifleştirmek ve yargıyı yeniden yapılandırmak istiyor. Yasaya karşı olanlar "zaten Avrupa Birliği'nin en çok yolsuzluk yapılan ülkelerinden biri olan Romanya'da yolsuzluğun daha da kolaylaştırılmak istendiğini" belirtiyorlar.

Ülkedeki huzursuzlukta yüksek işsizlik de rol oynuyor. Son 15 yılda 4 milyon Rumen geçimini başka ülkelerde sağlama umuduyla Romanya'dan ayrılmıştı. Romanya'da ortalama aylık gelir 520 euroyu geçmiyor. Protesto gösterilerine katılanların önemli bir bölümü dış ülkelerden gelmişti.

DW,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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