Romanya'da göstericilere müdahaleye soruşturma

Devlet Başkanı Johannis sert müdahaleyi kınadı.Romanya'daki hükümet karşıtlarının protesto gösterilerine polisin yoğun müdahalede bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Romanya Devlet Başkanı Klaus Johannis sorumluların "tespit edilip derhal cezalandırılmalarını" istedi. Cuma günkü hükümeti ve yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında 450 kişi yaralanmıştı. Gösteriler hafta başında da devam etti.

Savcılıktan yapılan açıklamada şimdiye kadar 30 suç duyurusunda bulunulduğu ve "yasaları ihlal ettiklerinden şüphe edilenlerin ifadesinin alınacağı" belirtildi. Soruşturmada polis kimlikleri ile olay yerinde polis, medya mensupları ve göstericiler tarafından çekilen filmlerin değerlendirmeye alınacağı açıklandı.

80 bin kişinin katıldığı Cuma günkü protesto gösterisine polis göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etmiş ve polis yetkilileri "şiddete başvuran göstericilere karşı orantılı müdahalede bulunulduğunu" duyurmuştu. Polisin açıklamasında aralarında futbol holiganlarının da bulunduğu onlarca göstericinin güvenlik görevlilerine dolu su şişeleri ve taşla saldırdıkları belirtildi Cumartesi ve Pazar günleri de binlerce Rumen protesto gösterisi düzenledi.