Romanya’ya ilk kadın başbakan

Ancak Sosyal Demokrat Viorica Dancila'nın sabıkalı parti liderine yakınlığı tartışma yaratıyor.Romanya'da Sosyal Demokrat Partili (PSD) Avrupa Parlamentosu milletvekili Viorica Dancila başbakanlığa aday gösterildi. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Pazartesi günü başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'nin halefi olarak 54 yaşındaki Viorica Dancila'yı parlamentoya tavsiye etti.

Viorica Dancila, sabıkalı olduğu için hükümette herhangi bir görev üstlenemeyen PSD lideri Liviu Dragnea'nın yakın çevresinden bir isim olarak biliniyor. Muhalefet, Dancila'nın Dragnea'nın tüm beklentilerini eksiksiz yerine getireceği endişesini dile getiriyor.

Dancila‘nın başbakanlığı parlamentoda 29 Ocak'ta oylanacak. Parlamentoda çoğunluğu PSD ile onun koalisyon hükümetindeki küçük ortağı Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oluşturduğu için Dancila'nın başbakanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Iohannis, Dancila‘yı aday göstermesini "parlamento aritmetiği" ile gerekçelendirmiş, bu adaylığa ALDE ittifakı da yeşil ışık yakmıştı.