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Roma'ya 6 yıl sonra ilk kar yağdı, ordu göreve çağrıldı

26.02.2018 15:27 | Son Güncelleme

İtalya'nın başkenti Roma'ya 2012'den bu yana ilk kez kar yağdı. Okulların tatil edildiği kentte ulaşımda aksaklıklar yaşanırken yolları temizlemek için ordu göreve çağrıldı.

Roma'ya 6 yıl sonra ilk kar yağdı, ordu göreve çağrıldı

İtalya'nın başkenti Roma'ya 2012'den bu yana ilk kez kar yağdı. Okulların tatil edildiği kentte ulaşımda aksaklıklar yaşanırken yolları temizlemek için ordu göreve çağrıldı.

"Buran" isimli soğuk hava dalgası, İtalya'nın büyük kısmına kar yağışı getirdi. Başkent Roma'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin beyaz bir örtü altında kalmasına yol açtı.

6 yıldır ilk kez kentte kar gören Romalılar sokaklara dökülerek fotoğraf makinelerine sarıldı.

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Roma belediyesi bugün okulları tatil etti. Roma'nın alışık olmadığı kar yağışı nedeniyle tren ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandığı, bazı yolların da ağaçlardan düşen dallar nedeniyle kapandığı belirtiliyor. Hava ulaşımında ise ufak çaplı gecikmeler olabileceği uyarısı yapıldı.

Roma Belediyesi, kent sakinlerine gerekli olmadıkça toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları çağrısı yaptı.

Roma

Roma sokaklarını kardan temizlemek ve olası kazaları önlemek için ordu göreve çağrıldı.

Sokaklarda yaşayan evsizler de belediye ve Katolik Kilisesi'ne bağlı vakıflar tarafından kapalı mekanlara taşınıyor.

Öte yandan Roma için böyle sıradışı bir günde belediye başkanının kentte olmaması polemiklere yol açtı. 5 Yıldız Hareketi'nden olan Belediye Başkanı Virginia Raggi, iklim değişikliğiyle ilgili bir kongreye katılmak üzere Meksika'ya gitmişti. Demokratik Parti'den Stefano Pedica, "Raggi, iklimden bahsetmek için Meksika'ya gidiyor fakat Roma'daki otobüslere termik lastik sağlamayı unutuyor. Sonuç mu? Her zamanki gibi kaos!" eleştirisinde bulundu.

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