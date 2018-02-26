Roma'ya 6 yıl sonra ilk kar yağdı, ordu göreve çağrıldı

İtalya'nın başkenti Roma'ya 2012'den bu yana ilk kez kar yağdı. Okulların tatil edildiği kentte ulaşımda aksaklıklar yaşanırken yolları temizlemek için ordu göreve çağrıldı.
"Buran" isimli soğuk hava dalgası, İtalya'nın büyük kısmına kar yağışı getirdi. Başkent Roma'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin beyaz bir örtü altında kalmasına yol açtı.
6 yıldır ilk kez kentte kar gören Romalılar sokaklara dökülerek fotoğraf makinelerine sarıldı.
Roma belediyesi bugün okulları tatil etti. Roma'nın alışık olmadığı kar yağışı nedeniyle tren ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandığı, bazı yolların da ağaçlardan düşen dallar nedeniyle kapandığı belirtiliyor. Hava ulaşımında ise ufak çaplı gecikmeler olabileceği uyarısı yapıldı.
Roma Belediyesi, kent sakinlerine gerekli olmadıkça toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları çağrısı yaptı.
Roma sokaklarını kardan temizlemek ve olası kazaları önlemek için ordu göreve çağrıldı.
Sokaklarda yaşayan evsizler de belediye ve Katolik Kilisesi'ne bağlı vakıflar tarafından kapalı mekanlara taşınıyor.
Öte yandan Roma için böyle sıradışı bir günde belediye başkanının kentte olmaması polemiklere yol açtı. 5 Yıldız Hareketi'nden olan Belediye Başkanı Virginia Raggi, iklim değişikliğiyle ilgili bir kongreye katılmak üzere Meksika'ya gitmişti. Demokratik Parti'den Stefano Pedica, "Raggi, iklimden bahsetmek için Meksika'ya gidiyor fakat Roma'daki otobüslere termik lastik sağlamayı unutuyor. Sonuç mu? Her zamanki gibi kaos!" eleştirisinde bulundu.
ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...
4 yaşındaki kızı öldürmüşlerdi! 5 kişi idam edildi
Kadıköy'de minibüsçü dehşeti kamerada
Odunluk kavgasında öldürülen 4 kişi toprağa verildi
Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı
Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi
Rita Ora uçakta iç çamaşırlarıyla!
Gizli taktiğini İngilizler açığa çıkardı! Seçimi kazanmak için bunu yapıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum