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Rosanne Barr Attığı Irkçı Tweet'in Ardından Dizisinden Oldu

30.05.2018 00:44 | Son Güncelleme

Amerikan ABC televizyon kanalı, Rosanne Barr’ın Twitter’da eski Başkan Barack Obama’nın siyahi danışmanı Valerie Jarrett’la ilgili attığı ırkçı yorumunun ardından, başrolünü oynadığı “Rosanne” adlı diziyi yayından kaldırdı

Rosanne Barr Attığı Irkçı Tweet'in Ardından Dizisinden Oldu

Amerikan ABC televizyon kanalı, Rosanne Barr’ın Twitter’da eski Başkan Barack Obama’nın siyahi danışmanı Valerie Jarrett’la ilgili attığı ırkçı yorumunun ardından, başrolünü oynadığı “Rosanne” adlı diziyi yayından kaldırdı.

Türkiye’de de bilinen Rosanne dizisi yaklaşık 30 yıla yakın bir aradan sonra aynı karakterlerle bir süre önce tekrar yayınlanmaya başlamıştı.

Barr, Twitter’da attığı yorumda, Jarrett’in “Müslüman Kardeşler” örgütü ve “Maymunlar Cehennemi” filminin bileşimi olduğunu yazmıştı.

Ünlü oyuncu daha sonra Jarrett hakkında kötü bir şaka yaptığını itiraf ederek özür diledi. Silmeden önce Barr, tweetine “Müslüman Kardeşler ve Maymunlar Cehennemi’nin bir bebeği oldu = VJ” diye yazmıştı.

Rosanne Barr’ın tweeti büyük tepki çekti. ABC televizyonunun yayından kaldırmaya karar verdiği Rosanne dizisinin ikinci sezonu için anlaşmaya varmıştı.

ABC yetkililerinden Channing Dungey, “Rosanne’in Twitter açıklaması iğrenç, mide bulandırıcı ve değerlerimizle uyuşmuyor. Bundan dolayı da dizisini yayından kaldırmaya karar verdik” şeklinde bir açıklama yaptı.

İlk kez 1988 ve 1997 yılları arasında yayında kalan Rosanne dizisinin ana kahramanı, bu kez Başkan Donald Trump’ın destekçisi olarak ortaya çıktı. Kendisi de Trump’ın güçlü bir destekçisi. Trump da dizinin çok iyi reyting aldığını savunarak övmüştü.

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