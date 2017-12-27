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Rostek: Türkiye Rusya’dan 2.5 milyar dolara 4 adet S400 satın aldı

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 10:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Aralık (DHA) - Rusya'nın silah ve teknoloji şirketi Rostek'in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 2.5 milyar dolara 4 adet S-400 satın aldığını açıkladı.

Çemezov "Kommersant" gazetesine verdiği röportajda, Ankara'nın satın aldığı sistem sayısını açıkladı ve "2.5 milyar dolar değerinde 4 adet S-400 satın alındı" dedi.

Çemezov, Rusya ve Türkiye Maliye Bakanlıklarının Moskova'nın S-400 alımı için kredi sağlanmasına ilişkin görüşmeleri tamamladıklarını belirterek, "Geriye final belgelerini onaylamak kaldı. Kontratın toplam değerinin yüzde 45'i avans olarak ödenecek, yüzde 55'i ise Rus kredi araçlarıyla ödenecek. İlk sevkiyata Mart 2020'de başlanması planlanıyor" dedi.

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