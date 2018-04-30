Roth'tan Almanya'da kampanya yasağına eleştiri

Roth, bunun "güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" söyledi.Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 partisi milletvekili Claudia Roth, Almanya'da Türk siyasetçilere uygulanan seçim kampanyası ve miting yasağını eleştirdi. Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada Roth, "Ben olsam böyle bir uygulamadan vazgeçerdim" dedi ve bu uygulamanın "güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" söyledi.

Seçim kampanyası yasağını reddeden Roth, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapmasına da şahsen karşı olmadığını ifade etti. Roth, "Güvenlik sağlandığı sürece, buna dayanırız" şeklinde konuştu. Roth, "Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli" dedi.

"Demokrasi ile otokrasi arasındaki farkı gösterebiliriz"

Almanya'nın "liberal demokrasiler ile Türkiye'deki başkanlık otokrasisi arasındaki farkı bu sayede gösterebileceğini" belirten Roth, "Erdoğan da kendisine karşı ve Türkiye'deki tutukluların salıverilmesi için gösteriler düzenlenmesini kabul etmek zorunda" dedi.