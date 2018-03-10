RSF: Tutuklama da tahliye de keyfi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık'ın tahliye edilmesi ile ilgili olarak "Gazetecilerin aylar sonra cezaevinden kurtulmaları ve ailelerine kavuşmaları içimizi ferahlatan bir tablo. Ancak bu karar şunu gözler önüne serdi: Tahliye kararı da tutuklama kararı gibi tamamen keyfi" değerlendirmesini yaptı.

Araştırmacı gazeteci Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun ülke dışına çıkış yasağı bulunduğuna işaret eden Mihr, Şık ve Sabuncu'nun hâlâ cezaevine girme tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Mihr, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın da tahliye edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

RSF'in Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da tahliyeleri Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Gazeteciliğin temel haklarının açıkça inkarından sonra bedeli peşinen ödenmiş 16 aylık keyfi tutukluluk nihayet son buldu" şeklinde yorumladı.

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