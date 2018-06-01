RTÜK'ün CHP'li üyelerinden YSK'ya resmi başvuru: TRT Genel Müdürü derhal görevden alınsın

BBC Türkçe'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan RTÜK üyesi Taşçı, YSK'nın yasalarda da tanımlanan amacının seçimin adil bir şekilde düzenlenmesini sağlamak olduğunu belirterek, radyo ve televizyonlarda partiler ile adaylara hak eşitliğinin sağlanması için hazırlanan ilke ve kuralların Resmi Gazete'de yayımlanarak, buna uyumun denetlendiğini söyledi.

RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen tarafından yapılan başvuruda, TRT'nin 24 Haziran seçim döneminde tarafsız davranmayarak, anayasayı ihlal ettiği belirtildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından seçilen iki üyesi, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in görevden alınması için resmi bir dilekçeyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

Taşçı, seçim döneminde üst kurulun "YSK'nın bir izleme birimi gibi" çalıştığını aktararak, "YSK, erken seçim kararının alındığından bu yana, en başta TRT olmak üzere tarafsızlık ilkesine uymayanlar hakkında hiçbir şey yapmadı. Bir kamu yayıncısı olan ve herkesten eşit pay alan TRT yayınları bazı adayları karartıyor, bazılarını parlatıyor" dedi.

Dilekçede, TRT'nin katkı payının 'parti ayrımı yapılmaksızın bütün vatandaşlardan tahsil edildiği' vurgulanırken, bu nedenle de partilerin seçmenlerinin seçim kampanyası sırasında doğru ve tarafsız bilgilere ulaşmaya hakları olduğunun da altı çizildi.

Taşçı: Erdoğan'a ayrılan süre 10 kat, vahim bir tablo

Taşçı ve Demirdöğen'in yaptığı araştırmaya göre, TRT 1, TRT Haber ve TRT Kurdi'den oluşan üç TRT kanalı 14 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasındaki dönemde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a toplamda 67 saat 58 dakika ayırdı.

Aynı dönemde CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ayrılan süre 6 saat 43 dakika oldu.

İYİ Parti ve Meral Akşener, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu ile Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'e ayrılan toplam süre ise 45 dakikada kaldı.