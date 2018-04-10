Ruble Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

Rusya para birimi ruble, Amerika’nın açıkladığı yeni yaptırımların ardından Salı gününde de değer kaybetti.

Rus para birimi, dolar ve Euro karşısında 2016’dan itibaren en düşük seviyesine gerilerken; hükümet yaptırımlardan etkilenen şirketler için destek önlemleri alınacağını açıkladı. Bu önlemlerin içeriği ise henüz bilinmiyor.

Cuma günü Amerika tarafından açıklanan yaptırımlar Rus işadamları, yetkililer ve şirketleri hedef alıyor. Yaptırımların vurduğu şirketlerin başta alüminyum üreticisi Rusal olmak üzere hisselerinde ani düşüş yaşandı. Forbes dergisi Rus milyarderlerin sadece Pazartesi günü 12 milyar dolar kaybettiği tahmininde bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich hükümetin yaptırımlardan etkilenen şirketlere destek önlemlerinin hisse değerlerini arttırmaktan ziyade iş kaybını önlemeye odaklanacağını belirtti.

Dvorkovich, önceliğin belirsizliği azaltmak ve yüz binlerce kişinin çalıştığı şirketlerin istikrarlı şekilde çalışmayı sürdürmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Dvorkovich önlemlerin nasıl işleyeceğine dair açıklama yapmadı.