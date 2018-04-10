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Ruble Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

10.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Rus para birimi, dolar ve Euro karşısında 2016’dan itibaren en düşük seviyesine gerilerken; hükümet yaptırımlardan etkilenen şirketler için destek önlemleri alınacağını açıkladı

Ruble Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

Rusya para birimi ruble, Amerika’nın açıkladığı yeni yaptırımların ardından Salı gününde de değer kaybetti.

Rus para birimi, dolar ve Euro karşısında 2016’dan itibaren en düşük seviyesine gerilerken; hükümet yaptırımlardan etkilenen şirketler için destek önlemleri alınacağını açıkladı. Bu önlemlerin içeriği ise henüz bilinmiyor.

Cuma günü Amerika tarafından açıklanan yaptırımlar Rus işadamları, yetkililer ve şirketleri hedef alıyor. Yaptırımların vurduğu şirketlerin başta alüminyum üreticisi Rusal olmak üzere hisselerinde ani düşüş yaşandı. Forbes dergisi Rus milyarderlerin sadece Pazartesi günü 12 milyar dolar kaybettiği tahmininde bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich hükümetin yaptırımlardan etkilenen şirketlere destek önlemlerinin hisse değerlerini arttırmaktan ziyade iş kaybını önlemeye odaklanacağını belirtti.

Dvorkovich, önceliğin belirsizliği azaltmak ve yüz binlerce kişinin çalıştığı şirketlerin istikrarlı şekilde çalışmayı sürdürmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Dvorkovich önlemlerin nasıl işleyeceğine dair açıklama yapmadı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ise Rus ekonomisini mali açıdan istikrarsız görmediğini söyledi. Sistematik önlemler almaya gerek olmadığını kaydeden Nabiullina durumu takip edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Putin’in Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin’in Rus borsasındaki güçlü negatif eğilimi yaptırımlara yönelik duygusal reaksiyon olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Ruble sabah saatlerinde Aralık 2016’dan bu yana ilk kez 63 dolar oldu. Akşamüstü saatlerinde ise biraz iyileşme göstererek 62,5 dolar oldu. Euro ise düşük petrol fiyatlarının Rus ekonomisini vurduğu 2016’nın başından bu yana ilk kez 78 rubleyi gördü.

Pazartesi günü düşüşe geçen MOEX endeksi akşamüstü yüzde 4 yükseldi. RTS endeksi ise yüzde 0,7 düştü.

Yaptırımların ilan edilmesinden bu yana milyoner işadamı Oleg Deripaska’ın sahibi olduğu alüminyum üreticisi Rusal’ın hisseleri yarıdan fazla düştü ve şirket teknik olarak yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Amerika Maliye Bakanlığı Cuma günü yedi Rus işadamı, 17 Rus yetkili ve bir düzine Rus şirketine yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Yaptırım uygulanan işadamları arasında Deripaska’nın yanı sıra devlete ait doğalgaz devi Gazprom’un başkanı Alexei Miller ve yine devlet kontrolündeki VTB Bankası’nın başkanı Andrey Kostin de var.

Yaptırım listesindeki bir diğer isim ise Putin’in kızı olarak bilinen Katerina Tikhonova ile evli olan Kirill Shamalov. Ancak bugüne kadar ne Putin ne de Kremlin Tikhonova’nın Putin’in kızı olduğunu doğruladı. Shamalov, 2014’te Rus petrokimya şirketi Simur’un hisselerinin büyük kısmını almış, daha sonra bunların çoğunu açıklanmayan bir miktara elden çıkartmıştı.

Yaptırımlar bu kişilerin Amerika’daki mal varlıklarını donduruyor ve Amerikalılar’ın bu kişilerle iş yapmasını engelliyor.

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