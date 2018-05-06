Ruhani: ABD nükleer anlaşmadan çekilirse pişman olur

2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya'nın İran'la imzaladığı anlaşma uyarınca Tahran yönetimi, kendisine uygulanan yaptırım rejiminin yumuşatılması karşılığında nükleer silah geliştirmeyeceği taahhüdünde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı, "Eğer ABD nükleer anlaşmadan çekilirse tarihte emsali görülmemiş bir şekilde pişman olacaktır" ifadesini kullanırken, "Trump ve Siyonist rejim (İsrail) bilmeli ki halkımız birlik olmuş durumda" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesi ile ABD'nin de aralarına dâhil olduğu altı devlet ile imzalanan "nükleer anlaşmadan" çekilmesi durumunda Washington yönetiminin buna pişman olacağını söyledi.

Trump, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın girişimiyle onaylanan protokolü, eksikliklerin bulunduğunu söyleyerek sık sık eleştiriyor. Buna göre nükleer kısıtlamalar ile ilgili bazı maddelerin 2025'ten itibaren kalkacak olması ABD yönetimini rahatsız eden konulardan.

Bu eksikliğe yönelik olarak geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron anlaşmanın kapsamını genişletme teklifinde bulunmuştu.

İngiltere, Fransa ve Almanya ayrıca anlaşmaya İran'ın balistik füze programının da dâhil edilmesini gündeme getirmeye hazırlanırken, Ruhani o konuda taviz vermeyeceklerini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı "Silahlarımız ve savunmamızla ilgili olarak hiç kimse ile müzakere etmeyeceğiz ve ne kadar silah, tesis ve füzeye ihtiyacımız varsa o kadarını üretip bulunduracağız" sözlerini kullandı.

Bölgesel çekişme

Trump yönetimi ayrıca İran'ın bölgesindeki ihtilaflarda oynadığı rolden rahatsızlığını sürekli olarak dile getiriyor. Suriye'deki iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren İran'ın ayrıca Yemen'deki iç savaşta merkezi yönetime karşı çatışan Husileri silahlandırdığı iddia ediliyor.