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Ruhani: Afrin operasyonu nafile, bir an önce bitmeli

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 20:13 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'nafile' nitelemesi yaparak ''En kısa sürede bitmeli'' çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünün arifesinde basın toplantısı düzenleyerek yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'TÜRKLER, KÜRTLER ÖLÜYOR'

İran'ın Tasnim ajansının haberine göre Ruhani, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı için "Bu operasyonun yakın zamanda son bulmasını istiyoruz, çünkü Türk kardeşlerimiz ölüyor. Öte tarafta Kürtler ve diğer insanlar da ölüyor. Bu operasyon nafile'' dedi.

'BAKIŞ AÇIMIZ VE TAVSİYEMİZ'

''Nasıl Suriye'de Amerikan askeri varlığını kınadıysak ve bölgede yanlış niyetler peşinde koştukları, Suriye'nin parçalanmasını istediklerine kanaatine vardıysak bu konuda da bizim bakış açımız ve tavsiyemiz böyledir'' diye devam eden Ruhani, şu vurguyu yaptı:

'ŞAM'IN İZNİ YOKSA KARŞIYIZ'

"Bir ülkenin ordusu başka bir ülkenin topraklarına o ülkenin hükümeti ve halkı izin verdiği zaman girebilmeli. Bizim ilkemiz budur. Eğer sözkonusu ülke karşıysa bunun doğru bir hareket olduğunu düşünmüyoruz."

'ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ'

Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugünkü telefon görüşmesinde belirttiği gibi Tahran-Moskova-Ankara arasındaki işbirliğinin önemini teyit etti ve üç ülkenin yakın gelecekte zirve düzenlemesi gerektiği çağrısını tekrarladı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin ruhani

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Mehmetçiğin askerlik süreleri sigortalı sayılsın emeklilik primini devlet ödesin.
Allah sanada PKK gbi bi düşman versin İran ABD sıNırlarında oyun oynayınca tepkini Dünya'ya nükleer gücüm var diyerek Gösteren Sen değilmisin .....
ruhaniye şunu sormak lazım.teröristler sınırınızdan 20-25 yıl boyunca roketli saldırı yapsa karakollarınıza saldırsa bombalı saldırılar yapsa siz ne yapardınız.iran bize destek vereceğine karşı çıkıyor.o zaman bırakalım dibimizde israil abd destekli bir kürt devleti kurulsun
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