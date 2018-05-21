Ruhani: ‘Amerika İran Adına Karar Veremez’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Amerika’nın kendi ülkesi adına karar veremeyeceğini söyledi Ruhani’nin bu açıklaması Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a yönelik sert yaptırım uygulayacaklarını açıklamasının ardından geldi.
Ruhani, “Siz kimsiniz İran ve dünya adına karar verebiliyorsunuz? Dünya bugün Amerika’nın dünya adına karar vermesini kabul etmiyor. Ülkeler bağımsız, o devir bitti. Ulusumuzun desteğiyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Pentagon’dan uyarı
Bu arada Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon İran’ın bölgedeki tavırlarına karşı koymak için gerekli bütün adımları atacağını açıkladı. Pentagon, bunun yeni hareketler ya da yürürlüktekileri iki katına çıkarmak olarak değerlendirildiğini belirtti.
Pentagon sözcüsü Albay Robert Manning, “İran’ın bölgedeki kötü etkisine karşı gerekli adımları atacağız” ifadesini kullandı.
Manning, “Şimdiki uygulamaları iki katına çıkarmayı ya da yeni tavır geliştirmeyi değerlendiriyoruz” dedi.
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