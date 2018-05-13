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Ruhani: 'Çıkarlarımız Korunursa Anlaşmaya Bağlı Kalacağız'

13.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çıkarlarının korunması durumunda Tahran’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını açıkladı

Ruhani: 'Çıkarlarımız Korunursa Anlaşmaya Bağlı Kalacağız'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani eğer çıkarları korunursa Tahran’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını açıkladı.

Ruhani devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında Amerika’nın anlaşmadan çekilmesinin ‘değerlere saldırı’ olduğunu belirtti.

Ruhani Sri Lanka Cumhurbaşkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Eğer kalan 5 ülke

anlaşmaya uymaya devam ederse, İran Amerika’nın isteğine rağmen anlaşmada kalmaya devam edecek” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de anlaşmayı kurtarmak için anlaşmada imzası bulunan ülkeleri ziyaret ediyor.

Pekin’e varışının ardından Zarif, Çin’e ve diğer ülkelere ziyaretinin nükleer anlaşma için temiz bir gelecek oluşturmaya olanak sağlayacağını umduğunu kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Zarif’in turunun ülkelerin İran’ın durumunu anlamaya destek olacağını belirtti. Wang Yi ayrıca bunun Tahran’ın yasal çıkarlarını korumasına yardımcı olacağını da kaydetti.

Anlaşmada yer alan 3 Avrupa ülkesi de anlaşmaya bağlılıklarını belirttiler ancak dini lider Ayetullah Ali Hamaney Cuma günü Avrupa’ya güvenilemeyeceğini belirtti.

Devrim Muhafızları da İran’ın çıkarlarının garanti altına alınması konusunda yabancı güçlere dayanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

2015’teki anlaşma Amerika, İran, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya tarafından imzalanmıştı. Salı günü Amerika Başkanı Donald Trump anlaşmadan ülkesinin çekileceğini açıklamıştı.

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