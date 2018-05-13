HABER

Ruhani: Çıkarlarımız korunursa anlaşmaya bağlı kalırız

13.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çıkarları korunduğu müddetçe Tahran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Ruhani: Çıkarlarımız korunursa anlaşmaya bağlı kalırız

Ruhani ABD’nin anlaşmadan çekilme kararının ahlaki olmadığını söyledi.Sri Lanka’ya resmi ziyaret düzenleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile yaptığı görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, çıkarlarının korunması halinde İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Ruhani "Eğer geri kalan beş ülke anlaşmaya sadık kalmayı sürdürürse İran, Amerika’nın tersini istemesine karşın anlaşmada kalır" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, Tahran’ın nükleer programını enerji üretimiyle sınırlı tutması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta salı günü İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. Tahran'a karşı "en yüksek derecede ekonomik yaptırım" uygulanması gerektiğini savunan Trump anlaşmayı "özünde kusurlu" ve "korkunç, tek taraflı" olarak nitelemişti.

Ruhani, Trump’ın kararına ilişkin olarak, "ABD’nin çekilmesi ahlakın, siyasetin ve diplomasinin doğru şekilde yürütülmesinin ve uluslararası düzenlemelerin ihlalidir" dedi.

Maas: Firmaları Amerikan yaptırımlarına karşı koruyamayız

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Maas, ABD’nin çekilme kararı sonrası Almanya’nın İran ile ticaret yapan Alman firmalarını koruyamayacağını söyledi. Bild am Sonntag gazetesine bir açıklama yapan Maas, "Firmaları Amerikan yaptırımlarının risklerinden korumanın basit bir çözümünü göremiyorum" dedi.

İran ile ticaretin nasıl mümkün olabileceğinin müzakere edilmesi gerektiğini belirten Maas, bununsa son derece zor olacağını söyledi.

Almanya, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları salı günü İranlı mevkidaşlarıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Maas görüşmeyle ilgili olarak "İran'ın Viyana'da imzalanan nükleer anlaşmanın kural ve kısıtlamalarına bağlı kalmasını hedefliyoruz" dedi.

İran'ın müzakereye açık bir görünüm sergilediğini belirten Maas "ekonomik teşvikler elde etmek istediklerini" ancak "ABD'nin kararı sonrası bunun kolay olmadığını" söyledi.

Reuters / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

CHP'de sürpriz milletvekili adayıCHP'de sürpriz milletvekili adayı
Askerlik yoklaması e-Devlet'teAskerlik yoklaması e-Devlet'te
70 üniversiteli berberi şikayet etti!70 üniversiteli berberi şikayet etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

İlginizi Çekebilir

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

Endonezya'da bombalı saldırı

Endonezya'da bombalı saldırı

Trump’tan Kuzey Kore'ye övgü! Twitter'dan duyurdu

Trump’tan Kuzey Kore'ye övgü! Twitter'dan duyurdu

Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.