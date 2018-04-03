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Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2018 23:23 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye krizindeki rolleri nedeniyle ABD ve İsrail’i eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmeden önce açıklamalarda bulunan Ruhani "Amerikalılar, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında otorite kurmasına karşılar, hatta ülkenin parçalanmasını bile düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yarın Türk ve Rus mevkidaşlarıyla birlikte Ankara'da katılacağı zirve öncesinde Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye ziyareti öncesi Ruhani ABD ve İsrail'in Suriye'de oynadığı rolü eleştirerek "Amerikalılar, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında otorite kurmasına karşılar, hatta ülkenin parçalanmasını bile düşünüyorlar” şeklinde konuştu.

Ruhani, Mehrabad Havalimanı'nda Türkiye'ye hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, "Suriye'de siyonist güçlerin müdahalesi var ve bu sorunları artırıyor. Suriye'nin ulusal egemenliğine saygı duymuyor, Suriye topraklarını bombalıyor, teröristlere destek veriyorlar. Bunlar Suriye'deki sorunları daha ağırlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

“SAVAŞI SADECE DİYALOG SONA ERDİREBİLİR”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yedi yıldır süren ve 500 bin kişinin hayatını kaybettiği, ülke nüfusunun yarısının evini barkını terk ederek göç etmek zorunda kaldığı Suriye savaşında askeri bir çözüm olamayacağını da belirterek savaşı sadece diyaloğun sona erdirebileceğini kaydetti.

Esad'ın bölgedeki bir numaralı müttefiği olan İran'daki Şii rejim, Şam yönetimine askeri destek de veriyor. İran'dan askeri danışmanlar ve Devrim Muhafızlarının yanı sıra İran bağlantılı Şii milisler de Esad rejimine sahada destek veriyor.

12 HEDEFİ VURMUŞTU

Şubat ayında Suriye'de İran destekli mevzileri bombaladıktan sonra İsrail'e dönmekte olan bir F-16'nın vurularak düşürülmesi İsrail ile İran arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden olmuştu. İsrail daha sonra, ikinci ve daha yoğun bir hava saldırısı düzenleyerek, Suriye'de İran ve Şam rejimine ait olduğu belirtilen ve Suriye hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 12 hedefi vurmuştu.

İranlı siyasetçiler ve ordu yetkilileri İsrail savaş uçağının düşürülmesinde herhangi bir rolleri olmadığını, İsrail topraklarına insansız bir hava aracı gönderdikleri yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtmişlerdi.

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İRAN Hasan Ruhani ABD israil

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