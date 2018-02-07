Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye göre ülkenin zor durumdaki ekonomisini kurtarmak için ABD yaptırımlarının hedefi olan Devrim Muhafızları ile İran ordusunun elindeki enerji ve ticaret varlıklarını elden çıkarması gerekiyor.

Sputnik'in aktardığına göre dün başkent Tahran'daki bir basın konferansında konuşan Ruhani sadece ordunun değil hükümet görevlilerinin de ticari işlerini sonlandırması gerektiğini belirtti.

'ÜLKE EKONOMİSİNİ KURTARMANIN TEK YOLU'



Ruhani açıklamasında "Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu değil tüm hükümet sektörleri, bankalar dahil, ticari holdingleri elden çıkarmalı. Bu ülkenin ekonomisini kurtarmanın tek yolu. Hükümet görevlileri, STK'lar, silahlı kuvvetler ve diğerleri de ticari işlerini elden çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

İran'da Devrim Muhafızları'na ait birçok yerel şirket bulunuyor.

İran'ın enerji ve finan endüstrisi üzerindeki uluslararası yaptırımlar Eylül 2016 itibarıyla hafifletilse de ülke ekonomisi canlanmaya çalışıyor.

İran başlıca ihracat kalemi olan petrol satışlarını arttırsa Batılı ülkelerdeki yatırımcılar İran'ın endüstrisini modernleştirmesi için ihtiyacı olan sermaye ve uzmanlık alanlarında yavaş davranıyor.