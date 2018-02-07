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Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için İran ordusu ve Devrim Muhafızları'nın özellikle enerji ve ticari varlıklarını elden çıkarmaları çağrısı yaptı.

Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye göre ülkenin zor durumdaki ekonomisini kurtarmak için ABD yaptırımlarının hedefi olan Devrim Muhafızları ile İran ordusunun elindeki enerji ve ticaret varlıklarını elden çıkarması gerekiyor.

Sputnik'in aktardığına göre dün başkent Tahran'daki bir basın konferansında konuşan Ruhani sadece ordunun değil hükümet görevlilerinin de ticari işlerini sonlandırması gerektiğini belirtti.

'ÜLKE EKONOMİSİNİ KURTARMANIN TEK YOLU'

Ruhani açıklamasında "Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu değil tüm hükümet sektörleri, bankalar dahil, ticari holdingleri elden çıkarmalı. Bu ülkenin ekonomisini kurtarmanın tek yolu. Hükümet görevlileri, STK'lar, silahlı kuvvetler ve diğerleri de ticari işlerini elden çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

İran'da Devrim Muhafızları'na ait birçok yerel şirket bulunuyor.

İran'ın enerji ve finan endüstrisi üzerindeki uluslararası yaptırımlar Eylül 2016 itibarıyla hafifletilse de ülke ekonomisi canlanmaya çalışıyor.

İran başlıca ihracat kalemi olan petrol satışlarını arttırsa Batılı ülkelerdeki yatırımcılar İran'ın endüstrisini modernleştirmesi için ihtiyacı olan sermaye ve uzmanlık alanlarında yavaş davranıyor.

İRAN-IRAK SAVAŞINDAN SONRA ETKİSİNİ ARTIRDI

Devrim Muhafızları’nın askeri görevlerinin dışına çıkarak ekonomik faaliyete başlaması 1980-88 İran-Irak savaşının ardından oldu.

Devrim Muhafızları’nın eski başkomutanı Muhsin Rızai’ye göre 1989’da dönemin Cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsancani Devrim Muhafızları’nın ellerindeki imkânları ülkenin yeniden inşasında kullanmasını istemiş, ülkenin yeniden inşa dönemindeki bu süreç belli başlı siyasi aktörler tarafından olumlu karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Ruhani İRAN

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Beter ol iran 40 milyon oğuz Türkünü esir tutmaktadır Turan için tepelenmesi gerekli ermenistan ve iran tepelenmedikce TURAN gerçekleşmez.. simdi bu yazdigimi PAPA çocukları arapsever BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanı begenmeyecek
@mah6bsddn4 dedigim de haklı çıktım PAPANIN çocukları beğenmemiş daaa
devletin başına geçip bütün olukları elit kesim cebine aktarırsa ve tüm ticareti kendi tekeline alırsan şapa oturursun böyle.
Ortadoğu'da iki tane bozguncu devlet vardır. Biri İsrail Diğeri İran'dır. Aralarında hiçbir fark yoktur. Keşke birbirleriyle savaşıp ikisi de yokolup gitseler.
insanların saçıyla kılıyla uğraşacağına ekonomini düzelt, şeklinide bir gözden geçir bence, insan görünce gülüyor
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