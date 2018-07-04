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Ruhani’den petrol tehdidi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin ülkesinin petrol ihracatını engellemesi halinde bölge ülkelerinin de petrol ihraç etmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

Ruhani’den petrol tehdidi

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ruhani önceki gün ziyarette bulunduğu İsviçre’de yaşayan vatandaşlarıyla bir araya geldiği buluşmada, ABD’nin İran petrolüne uygulatmaya hazırlandığı yaptırımlara tepki gösterdi. Ruhani, “İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi” dedi. İranlı yetkililer daha önce Hürmüz Boğazı’nı ulaşıma kapama tehdidinde bulunmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YEŞİL IŞIK

Suudi Arabistan Kralı Selman liderliğinde toplanan Suudi Arabistan kabinesi, gelecekte petrol piyasasında arz talep değişikliği olması durumunda petrol üretim kapasitesini artırmaya hazır olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan'ın bu açıklamayla ABD tarafından petrol piyasasındaki payı azaltılmak istenen İran'ı hedef aldığı ifade ediliyor.

ABD'DEN PETROL İSTEĞİ

Beyaz Saray'dan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'a, gerekirse kendi petrol üretimini artırabileceği sözü verdi. Açıklamada Suudi Arabistan'ın günlük 2 milyon varillik kapasite fazlası bulunduğu belirtildi.

İRAN'DAN PETROL TEPKİSİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eğer ABD müttefiklerine İran'dan ham petrol almamaları için baskı yapmayı sürdürürse, bunun bölgenin petrol ihracatına bir tehdit oluşturacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ruhani, bu konuda daha fazla bilgi vermedi ancak bazı İranlı yetkililer daha önce, ABD'nin hasmane bir tavır alması halinde önemli bir deniz nakliyat yolu olan Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceklerini söylemişlerdi. İnternet sitesindeki habere göre Ruhani dün İsviçre'ye yaptığı bir ziyaret sırasında şöyle konuştu:

"Amerikalılar İran'ın ihracatını tamamen engellemek istediklerini iddia ediyorlar. Bu sözlerinin anlamını bilmiyorlar. Çünkü bölgeden petrol ihracı devam ettikçe, İran'ın petrol ihracatının engellenmesinin hiçbir anlamı yoktur."

ABD İTHALATIN DURDURULMASINI İSTİYOR

ABD, diğer ülkelerden Kasım ayından itibaren İran'dan petrol ithalatını durdurmalarını istiyor. Önde gelen bir ABD dışişleri yetkilisinin söylediğine göre, bu talebinden hiçbir ülkeye muafiyet tanımaya niyetli değil.

Trump yönetimi müttefik ülkelerden İran'ın gelir elde etmesine katkı yapmamalarını bekliyor.

Ruhani İsviçre'de yaşayan İranlılarla yaptığı görüşmede, "Siz (Amerikalılar) eğer bunu yapabilirseniz sonuçlarını görürsünüz" dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in üçüncü büyük üreticisi olan İran günde yaklaşık 2 milyon varil ham petrol ihraç ediyor.

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