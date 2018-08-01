Ruhani ekonomik sıkıntılardan dolayı ifade verecek

Cumhurbaşkanı'nın bir ay içinde milletvekillerinin karşısına çıkması gerekiyor.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve son dönemde İran riyalindeki yüksek değer kaybı nedeniyle ifade vermek üzere meclise davet edildi.

Ülkedeki yarı resmi ISNA haber ajansının bildirdiğine göre milletvekillerinin karşısına çıkmak için Ruhani'ye bir ay süre tanınırken, kendisine Nisan ayından bu yana piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybeden İran riyalinin durumu, zayıflayan ekonomik büyüme ve artan işsizlik konularında sorular yöneltilecek.

Ajansın haberine göre Ruhani'ye ayrıca, İran nükleer anlaşması olarak bilinen ve Tahran yönetiminin nükleer programını denetime açması karşılığında ülkenin karşı karşıya kaldığı uluslararası yaptırım rejimini esnetmeyi hedefleyen uzlaşının imzalanmasından yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen İran bankalarının küresel finansal hizmetlerine erişiminde neden hâlâ engellemelerin olduğu sorulacak.

2015 tarihli anlaşmanın taraflarından birisi olan Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump yönetiminde Mayıs ayında protokolden çekildiğini ve yaptırımların bir kısmının geri geleceğini açıklamıştı.