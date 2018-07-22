HABER

Ruhani: ‘İran’la Savaş Tüm Savaşların Anasıdır’

22.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’a karşı düşmanca tavır takınmaması konusunda Başkan Trump’ı uyardı. Ruhani, ‘‘Amerika şunu bilmeli İran’la savaşmak tüm savaşların anasıdır’’ dedi

Ruhani: ‘İran’la Savaş Tüm Savaşların Anasıdır’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’a karşı düşmanca tavır takınmaması konusunda Başkan Trump’ı uyardı. Ruhani, ‘‘Amerika şunu bilmeli İran’la savaşmak tüm savaşların anasıdır’’ dedi.

Başkan Trump’ın Amerika’yı 2015’te İran’la yapılan uluslararası anlaşmadan çekmeye karar vermesinin ardından, Washington tarafından baskı gören İran yaptırımlarla da karşı karşıya.

IRNA haber ajansına göre Ruhani, İranlı diplomatlarla biraraya geldiği toplantıda ‘‘Bay Trump, aslanın kuyruğuyla oynama, bu yalnızca pişman olmana neden olur’’ ifadelerini kullandı.

Ruhani, Washington’un İran’ın İslamcı hükümetini istikrarsızlaştırmak için çalıştığı yönündeki haberlere atıfta bulunarak ‘‘Sen İran halkını İran’ın güvenliği ve çıkarlarına karşı kışkırtacak konumda değilsin’’ dedi.

Ruhani bununla birlikte barışın hala mümkün olduğunu belirtti ve Amerika İran’la barışın bütün barışların anası olduğunu, savaşın da bütün savaşların anası olduğunu anlamıl” dedi.

PARTNERDünyanın en korku veren havaalanlarıDünyanın en korku veren havaalanları
Japonya Olimpiyat Maskotlarını TanıttıJaponya Olimpiyat Maskotlarını Tanıttı
Özil Alman Milli Takımı’nı BıraktıÖzil Alman Milli Takımı’nı Bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz

İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş

Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş

Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu öne süren sağlık çalışanı ölüyü diriltmeyi başaramayınca gözaltına alındı

Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu öne süren sağlık çalışanı ölüyü diriltmeyi başaramayınca gözaltına alındı

YouTube'ta canlı yayın yapan 6 çocuk annesi Sarah Schmid milyonların gözü önünde doğum yaptı

YouTube'ta canlı yayın yapan 6 çocuk annesi Sarah Schmid milyonların gözü önünde doğum yaptı

ABD'de İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçak düştü!

ABD'de İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçak düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.