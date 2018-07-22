Ruhani: ‘İran’la Savaş Tüm Savaşların Anasıdır’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’a karşı düşmanca tavır takınmaması konusunda Başkan Trump’ı uyardı. Ruhani, ‘‘Amerika şunu bilmeli İran’la savaşmak tüm savaşların anasıdır’’ dedi.

Başkan Trump’ın Amerika’yı 2015’te İran’la yapılan uluslararası anlaşmadan çekmeye karar vermesinin ardından, Washington tarafından baskı gören İran yaptırımlarla da karşı karşıya.

IRNA haber ajansına göre Ruhani, İranlı diplomatlarla biraraya geldiği toplantıda ‘‘Bay Trump, aslanın kuyruğuyla oynama, bu yalnızca pişman olmana neden olur’’ ifadelerini kullandı.

Ruhani, Washington’un İran’ın İslamcı hükümetini istikrarsızlaştırmak için çalıştığı yönündeki haberlere atıfta bulunarak ‘‘Sen İran halkını İran’ın güvenliği ve çıkarlarına karşı kışkırtacak konumda değilsin’’ dedi.

Ruhani bununla birlikte barışın hala mümkün olduğunu belirtti ve Amerika İran’la barışın bütün barışların anası olduğunu, savaşın da bütün savaşların anası olduğunu anlamıl” dedi.

