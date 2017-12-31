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Ruhani’den Protestoların Dördüncü Gününde İlk Açıklama

31.12.2017 23:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkedeki ekonomik duruma yönelik protestoların başlamasının üzerinden dört gün geçtikten sonra ilk açıklamasını yaptı. İnsanların protesto etme hakkı olduğunu söyleyen Ruhani bununla birlikte kamu mallarına zarar verenlerle kamu düzenini bozanlara hoşgörü gösterilmeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkedeki ekonomik duruma yönelik protestoların başlamasının üzerinden dört gün geçtikten sonra ilk açıklamasını yaptı. İnsanların protesto etme hakkı olduğunu söyleyen Ruhani bununla birlikte kamu mallarına zarar verenlerle kamu düzenini bozanlara hoşgörü gösterilmeyeceğini söyledi.

Ruhani konuşmasında Amerika Başkanı Trump'ı da eleştirdi ve ‘İranlılara birkaç ay önce terörist dediğini unuttu' dedi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca ekononomi ve yolsuzluk suçlamalarıyle ilgili endişelerin farkında olduğunu da kaydetti.

Bu arada uyarılara rağmen İran'da protestolar Pazar günü de devam etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis Tahran'ın merkezinde toplanan kalabalığa doğru basınçlı sui le müdahale ederken dikkat çekiyor.

ILNA haber ajansı Cumartesi günü Tahran'da yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Protestolara liderlik eden yaklaşık 40 kişinin yakalandığı da bölgeden gelen bilgiler arasında.

İran İçişleri Bakanı'ndan uyarı

Bu arada İran İçişleri Bakanı Abdolrahman Rahmani Fazli, 4 gündür yüksek fiyatlar ve kötü ekonomi nedeniyle hükümete karşı protestolar düzenleyenleri uyardı. İçişleri Bakanı, düzeni bozan ve kanuna karşı gelenlerin davranışlarından sorumlu tutulması gerektiğini ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları'ndan da benzer bir uyarı geldi. Ülkedeki rejimi korumakla görevli olan Devrim Muhafızları, eğer karışıklığın devam etmesi durumunda protestocuların sert bir karşılık göreceği belirti.

Devrim Muhafızları'ndan bir komutan protestocuların siyasi sloganlar atarak ve kamu araçlarını yakarak yozlaştıklarını söyledi.

Ülkede yaşam koşulları standartlarının düşmesi gerekçesiyle günlerdir protesto gösterileri düzenleniyor. Gösteriler, 2009'daki protestolardan beri en geniş katılımlı gösteriler olarak niteleniyor.

Sosyal medyaya kısıtlama

Bu arada İran sosyal medyaya kısıtlama getirmiş durumda.

Bunun nedeni yetkililer tarafından toplumda güveni sağlamak olarak açıklandı.

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