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Ruhani'den yeni İran stratejisini açıklayan ABD'ye tepki

22.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin yeni İran stratejisini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya, "Dünya artık Amerika'nın dünyanın geri kalanı için kararlar vermesini kabullenmiyor" dedi.

Ruhani'den yeni İran stratejisini açıklayan ABD'ye tepki

İran ABD'nin açıkladığı yeni İran stratejisini eleştirdi. Ilna haber ajansına göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'da yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ülkesinin İran'a tarihteki en ağır yaptırımları uygulayacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Daha düne kadar gizli serviste çalışan bir adam İran gibi egemen bir devlete ne yapacağını, ne yapamayacağını buyurmak istiyor. Böyle biri ciddiye alınamaz. Böylesine tehdit söylemlerinin dönemi tamamen sona erdi. Biz İran'da bunu yüzlerce kez duyduk ve ciddiye almadık" dedi. Ruhani, "Dünya artık ABD'nin dünyanın geri kalanı için kararlar vermesini kabul etmiyor" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Pompeo'nun açıklamalarını "yalan" ve "İran'ın içişlerine karışılması" şeklinde nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün ülkesinin yeni İran stratejini açıkladı. İran üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir mali baskı uygulayacaklarını söyleyen Pompeo, "İran'a tarihteki en ağır yaptırımları uygulayacaklarını" söyledi.

İran'ın çizgisini değiştirmemesi halinde uygulanacak yaptırımların daha da ağırlaşacağını belirten Pompeo, bu konuda sadece İran'ın tavır değişikliğine gitmesi halinde yumuşama olacağını belirtti. İran’la yeni bir nükleer anlaşma sağlanması için 12 şart açıklayan Pompeo, bu şartlardan bazılarını "İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması" ve "ülkedeki bütün nükleer tesislere koşulsuz giriş olanağı" şeklinde özetledi. Pompeo bunun yanı sıra İran'ın Suriye'deki bütün güçlerini çekmesini, Yemen'deki Husi isyancılara destek vermeyi sonlandırmasını ve İran'ın tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakmasını da talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde ABD'nin İran a uygulanan yaptırımların yeniden yürürlüğe gireceğini duyurarak, İran'la nükleer anlaşmadan çekildiklerini belirtmişti.

İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmanın geleceğiyle ilgili AB'ye 60 günlük bir süre tanıdı. Anlaşmaya bağlı kalmak isteyen Tahran yönetimi karşılığında Batılı taraflardan garanti talep ediyor.

dpa, rtr / HT, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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