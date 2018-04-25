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Ruhani'den yeni nükleer anlaşma önerisine ret

25.04.2018 20:08 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İran'ın nükleer anlaşması hakkında görüşmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Ruhani, anlaşmanın yenilenmesi önerilerini reddetti.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Karmaşık bir uluslararası anlaşmayı anlayacak niteliklerden yoksun" bir "esnaf" olarak niteledi.

Ruhani İran devlet televizyonunda bugün yayınlanan konuşmasında, "Bir Avrupa ülkesinin lideriyle, yedili bir anlaşma için karar vermemizi söylüyorlar" dedi ve "Ne için? Hangi hakla?" şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Trump dün Washington'da görüşmüş ve görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında İran ile nükleer anlaşmanın yenilenebileceğinin sinyalini vermişlerdi.

Macron dün İran'ı kontrol altında tutmak için daha güçlü adımlar atılacağı konusunda mesaj vermiş, Trump ile İran’ın Ortadoğu’daki nüfuzunun genişlemesini ve balistik füze programına yönelik olarak “yeni bir anlaşma” üzerinde görüştüklerini söylemişti.

Ruhani, nükleer anlaşmayı bugüne kadar yapılmış en kötü anlaşma olarak niteleyen ve kusurları giderilmezse İran'ı gelecek aydan itibaren yaptırımlarla tehdit eden Trump için sert ifadeler kullandı. Ruhani "Siyasette geçmişin yok. Hukukta bilgin yok, uluslararası anlaşmalar konusunda bilgin yok" dedi. Ruhani sözlerini, "Bir esnaf, bir inşaat müteahhidi, bir kule inşaatçısı nasıl olur da uluslararası ilişkiler konusunda hüküm verebilir?" şeklinde sürdürdü.

İran ile nükleer anlaşmayı imzalayan Rusya, Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa, anlaşmanın devamından yana.

Süre doluyor

Trump'ın 12 Ocak’ta İran'a ertelenen ek yaptırımların süresi 12 Mayıs’ta doluyor. ABD Başkanı İran’a yeni yaptırımlar uygulanmasını Kongre’ye tavsiye edebilir ve ABD nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılabilir.

Trump İran'la ABD arasındaki nükleer anlaşmanın "çok kötü bir anlaşma" olduğunu ve "hiç yapılmaması gerektiğini" söylemişti.

Reuters, AFP/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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