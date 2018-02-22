Rumlardan tehdit: Pasaportları iptal ederiz, kapıları kapatırız

Rum Politis gazetesine göre önerilenler arasında KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının kapatılması, KKTC yetkililerinin ’Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportlarının iptali de yer alıyor.

Sınır kapılarının kapatılması ve pasaportların iptali yönündeki önerileri ’aşırı’ söylemler olarak değerlendiren gazete, "Bu öneriler bazı partilerin tepkisini çekti" diye yazdı.

Toplantı sonrasında Türkiye’nin kınandığını kaydeden gazete, Rum lider Anastasiadis’in, kendisine yönelik baskılar artarsa, bu önerileri son müzakere kozu olarak kullanacağını" belirtti.

Brüksel’de yarın yapılacak görüşmeler öncesinde Anastasiadis’in, yönetim olarak almayı düşündüğü önlemler şunlar: