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Rumlardan Türkiye’ye ‘gaz oyunları’

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e uzanan terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla kesen Türkiye, sıcak denizlerde bu sefer 'gaz' oyunlarıyla karşı karşıya.

Rumlardan Türkiye’ye ‘gaz oyunları’

Küresel güçlerin, PKK eliyle Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı terör hattı, Türkiye’nin girişimleriyle akamete uğratıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla Suriye’de kirli emellerin önünü keserken, Akdeniz’de bir başka oyun sergileniyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını küresel güçlere peşkeş çekmeyi planlıyor.

DÜNYAYI KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Rum basını önceki günlerde ABD Deniz Kuvvetlerinin 10. parsele yönelik sondaj çalışmalarına koruma sağlayacağını duyurdu. Ankara sert tepki gösterdi. ABD 6. Filo sözcüsü sadece tatbikat için Doğu Akdeniz’de olduklarını açıkladı. Pentagon sözcüsü Johny Michael da, “ABD’nin 6. filosunun Exxon Mobil’i korumak için Doğu Akdeniz’de olduğu iddiaları tamamen asılsızdır” diyerek Rum yönetimini yalanladı. Güvenlik kaynaklarına göre Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi “ABD 6. Filosu Akdeniz’e geldi” diyerek dünyayı kandırmaya çalışıyor.

TILLERSON’UN ŞİRKETİ

Son tartışmaların arkasında da Akdeniz enerji sahasına ABD’nin müdahil olmak istediğinin yattığı değerlendiriliyor. Bölgede dokuz parselde sondaj çalışması yapılıyor. ABD’li Exxon Mobil şirketi de 10. parselde faaliyet göstermek istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, söz konusu şirketin eski üst düzey yöneticisiydi. Bu yüzden ABD 6’ıncı deniz filosunun bölgeye sevk edildiği belirtiliyor. Ancak, ABD’li şirketin girmeyi planladığı 10. parsel KKTC ve Türkiye münhasır ekonomik bölgesi dışında bulunuyor. Yani Türk savaş gemilerinin 6. Filo ile karşı karşıya gelme ihtimali bulunmuyor. Rumlar, bu yüzden algı operasyonuyla üçüncü tarafları bölgeye çekmeye çalışıyor.

BATIK YUNAN

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Mustafa Sıtkı Bilgin’e göre “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türk tarafına da münhasır alanı oldubittiye getirerek oradaki doğal gaz ve diğer tüm bu imkânları kendisi kullanmak istiyor. Ayrıca bunu Türkiye ve KKTC’ye karşı da bir şantaj ve baskı aracı olarak kullanmayı planlanıyor.” Rum ve Yunan basınının, arkalarında ABD’nin bulunduğu yönündeki haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını dikkat çeken Prof. Dr. Bilgin “Son dönemde Yunanistan ekonomik kriz içinde ve hâlâ atlatabilmiş değil. Ülkede protestolar ve grevler var. Dolayısıyla iç politikada sıkışmış bir vaziyetteler. Bu yüzden dış politikayı iç politikaya malzeme yapıyorlar” görüşünü savunuyor. (Türkiye Gazetesi)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Türkiye Yunanistan Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BİZDE ARAYALIM BULALIM DELELİM PETROL ÇIKARTMAYIZ GAZ ÇIKARTMAYIZ ALTIN ÇIKARTMAYIZ 2023 Ü BEKLERİZ BİZİ KISKANIYORLARRR
VARSA İŞSTERSENİZ 16. FİLOYLA GELİN TEPENİZE İNELİM
daha ne oyunlara gelmisiz de uyuyoruz bi daha
Bızde ucuz hamaset nutukları atmayı bı kenara bıraksakta o platformların yanı basında savas gemılerımızın korumasında petrol araması yapsak ya
Tayyıbe yı yollayın,Bi havlamaya başlasın hepsi kacacak zurnanın son delini arararlar.
Hani bir kaya Partisi diyorsunuz ya o kapatmış o kadar değerli oluyor ki
evelallah bununda üstesinden geliriz. yeter ki içerde birlik olalım tek yürek olalım. uyanık ve dirençli olalım. biz onurlu ve cesur bir milletiz. Her şeyin üstesinden gelmemizin en büyük kaynağı içerde bir olabilmektir inancımızdır. Daha fazla çalışalım gayret edelim. Eğer mümkünse aynı arama faaliyetlerini bizde yapabiliyor olmamız gerek. bu aşamaya gelebilmek için devlete büyük görev düşüyor. ortaklı veya ortaksız farketmez akdenizde bizim komutamız altında bir çalışma olmalı.
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