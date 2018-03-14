Rus ajana suikast girişimi: İngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı edecek

İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, suikast girişiminden doğrudan Moskova yönetimini sorumlu tuttu ve "Cinayet girişiminden Rus devleti sorumludur" dedi.

May, Rusya'nın suikast girişiminde nasıl olup da Rus yapımı bir sinir gazının kullanıldığını açıklaması için verilen sürenin dolmasından sonra, misilleme için Rus diplomatların sınırdışı edilmesine karar verildiğini söyledi.

Sınırdışı edilmesine karar verilen 23 kişinin, asıl görevleri açıklanmayan istihbatçılar oldukları bildiriliyor.

Rusya ise, suikast girişiminde parmağı olduğu iddialarını reddediyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Salisbury kentindeki bir alışveriş merkezinde aniden hastalanan ve sokaktaki bir bankta bilinçsiz yatarken bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıkmıştı.

Polisin cinayete teşebbüs olarak değerlendirdiği olay, ikilinin Salisbury'deki Zizzi adlı zincir restoranda yemek yemesinden iki saat sonra gerçekleşmişti.