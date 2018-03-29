HABER

Rus ajana suikast girişimi: İngiltere 700 zengin Rus'u mercek altına alıyor

29.03.2018 06:59 | Son Güncelleme

İngiltere, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişimi sonrası ülkede oturum hakkına sahip 700 zengin Rusya vatandaşını inceleme altına alacak. İçişleri Bakanı Amber Rudd, konu ile ilgili parlamentoda vekilleri bilgilendirdi ve "14 ölüm

Rus ajana suikast girişimi: İngiltere 700 zengin Rus'u mercek altına alıyor

İngiltere, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişimi sonrası ülkede oturum hakkına sahip 700 zengin Rusya vatandaşını inceleme altına alacak.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, Çarşamba günü vekillere yaptığı açıklamayla, bu 700 kişinin, İngiltere'de yerleşme hakkı almalarını sağlayan servetlerini nasıl elde ettiklerinin inceleneceğini söyledi.

Salisbury kentinde 4 Mart günü, gerçekleşen suikast girişimi sonrası, Rusya ve İngiltere arasında büyük bir diplomatik gerilim yaşanıyor.

Olayla ilgili Rusya'yı suçlayan İngiltere hükümeti 23 Rus diplomatı sınır dışı etti.

700 Rusya vatandaşı ile ilgili başlatılacak inceleme sonunda ne gibi adımlar atılacağı ise belirsiz. İçişleri Bakanı Rudd, servetini yolsuzluk ve suçla elde edenlerin tespit edilmesi halinde hangi önlemlerin alınacağına ilişkin bir değerlendirme yapmadı.

İngiltere'de geçerli vize politikasına göre, ülkeye 2 milyon sterlin tutarında yatırım yapan kişiler Tier 1 ismi verilen "yatırımcı vizesi" ile oturum hakkı kazanıyor.

Bu vize sistemi, 2015 yılında sıkılaştırılmış, yatırımda kullanılan paranın kaynağına ilişkin de incelemeler yürürlüğe konulmuştu.

Bu ek önlemler sonrası bu vizeye başvuru sayısının yüzde 86'lık bir azalma gösterdiğini açıkladı.

Bakan Rudd, yetkililere, Tier 1 vizesini "son birkaç yılda alan kişileri" inceleme talimatı verdiğini de söyledi.

14 ölüm daha mercek altında

İçişleri Bakanı Amber Rudd, parlamentodaki oturum sırasında, olası bir Rusya bağlantısı nedeniyle inceleme altına alınan 14 ölüm hakında bir gelişme olmadığını ifade etti.

Geçmişte yaşanan bu ölümler daha önce şüpheli kategorisinde değerlendirilmiyordu.

Rudd, 14 ölüm hakkındaki incelemenin devam ettiğini ancak önceliğin Salisbury kentinde 4 Mart günü gerçekleşen suikast girişimi olduğunu açıkladı.

İnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyorİnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyor
Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContactCepte tehlikenin yeni ismi: GetContact
Eski futbolcunun korkunç ölümü!Eski futbolcunun korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

Üç ülkeden flaş Rusya kararı!

Üç ülkeden flaş Rusya kararı!

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.