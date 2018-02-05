Rus basını: 'İdlib'de uçağımızı Türkiye yanlısı militanlar düşürdü'

Suriye'nin İdlib bölgesinde Cumartesi günü Su-25 tipi bir savaş uçağının düşürülmesi Rus basınında geniş yer buldu. Yapılan bazı yorumlarda Türkiye suçlandı.

Olayla ilgili olarak Rusya basınında çıkan yorumlar şöyle:

Nezavisimaya Gazeta**-** Suriye'deki savaş Moskova'nın geçen yıl bittiğini ve güçlerini azaltacağını söylemesine karşın devam ediyor. Cumartesi günü (3 Şubat) Rus Su-25 savaş uçağının İdlib bölgesindeki militanlar tarafından vurulması, hem Arap hem de Türk medya kuruluşlarının yayınları ve sosyal medyadaki bilgiler Rus jetini düşürme operasyonunun Türkiye yanlısı Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) parçası "ılımlı" Ceyş el Nasır tarafından yapıldığını gösteriyor.

Gazeteye konuşan askeri uzman Vladimir Popov konuyla ilgili "Türkiye yanlısı militanların Rus uçağını vurduğu gayet açık. Bu hamlelerin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun ahbap çavuşları var" dedi. Popov ayrıca Türk boru hattı inşası nedeniyle Moskova'nın Erdoğan'a ekonomik anlamda bağımlı olduğunu bu yüzden de Rusya'nın Erdoğan'ı siyasi düzeyde eleştirmeyi bıraktığını söyledi.