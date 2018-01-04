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Rus basını: Suriye'deki üsse saldırıda yedi Rus uçağı imha edildi

04.01.2018 09:07 | Son Güncelleme 3 saat önce

Rus Kommersant gazetesi, iki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, 31 Aralık'ta Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda yedi savaş uçağının tahrip edildiğini öne sürdü.

Rusya'da yayımlanan Kommersant gazetesi, iki askeri-diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, 31 Aralık'ta Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda yedi savaş uçağının tahrip edildiğini öne sürdü.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"3 Ocak'ta hava üssüne radikal İslamcılar tarafından saldırı düzenlendi. Bunun sonucu olarak dört Su-24 bombardıman uçağı, iki Su-35S çok amaçlı savaş uçağı ve bir An-72 askeri nakliye uçağı imha edildi. Muhtemelen 10'dan fazla asker yaralandı".

Kommersant saldırda bir mühimmat deposunun da imha edildiğini belirtti.

BBC Rusça Servisi, Vedomosti gazetesinin, Rus Savunma Bakanlığı'na yakın kaynağının, iddianın doğruluğunu teyit ettiğini bildirdi.

Servis, Rus Savunma Bakanlığı'nın iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığını aktarıyor.

Son dakika! Suriye'de Rus savaş uçağı düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri güçlerinin Suriye'den ayrılmaya başlayacağı açıklamasını, 11 Aralık'ta bu üsse ziyaretinde yapmıştı.

Rusya, Eylül 2015'te Suriye'de hava operasyonlarına başlamıştı.

Moskova'nın Şam'a askeri desteği, iç savaşta Beşar Esad yönetiminin elini önemli oranda güçlendirmişti.

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Rusya savaş uçağı Suriye Hmeymim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şu halimize bak hırsızın yüzünden eski düşmanlarımızla dost olmak zorundayız kim hırsıza kötülük yapacaksa dost düşman demiyor destekliyoruz bi geberse ülke kurtulsa bizde önümüzü görebilsek
Yedi uçağı yok edecek gücü olsaydı o islamcı radikaller ozaman rusyayada saldırırdı ama maalesef yine ABD nin oyununa geliyorsunuz sayın Putin aklı selim olun bakın kaç yerde helikopteriniz düşüyor tatbikatınızda bile güyaa yanlışlıkla füzeleriniz fırlıyor akıllı adamsın sen aklı selim düşün bence..
Suçlular hemende tespit edilmiş.Keleşlerlemi vurmuşlar bombardıman uçaklarını.Güldürmeyin Allah aşkına..Hani DEAŞ kalmamıştı? Nereden çıktı islami radikal gruplar..SAKIN CONİLERİN EĞİTTİĞİ VE BİNLERCE TON YENİ SİLAH VERDİĞİ TERÖRİSTLER OLMASIN.
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