Rus basınında Türkiye'nin olası Afrin operasyonu: Erdoğan blöf yapıyor olabilir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk ordusunun Afrin ve Menbiç'te her an harekâta başlayabileceğini açıklaması, Rusya'yı da teyakkuza geçirdi.

Moskova'dan, Erdoğan'ın sözlerine yönelik resmi bir açıklama gelmezken, Rus gazeteleri konuyu geniş olarak ele aldı.

Haftasonu, ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon'un Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını haberleri çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini belirtmişti.

"Erdoğan'ın sözleri blöf gibi görünüyor"Rusya hükümetinin resmi gazetesi olan Rossiyskaya Gazeta, Moskova'nın tarafsızlığını korusa da olası bir operasyonun Kremlin'i endişelendirdiğini yazıyor:

"[Türkiye Cumhurbaşkanı] Erdoğan'ın, ana müttefiki ABD'nin Suriye'deki 'vekil savaşçılarına' savaş açıp açmayacağı henüz belli değil. Şu ana kadar Erdoğan'ın eylemleri, Washington'a bu politikasından hiç hoşlanmadığını göstermek adına yapılan blöfler gibi görünüyor.