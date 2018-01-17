HABER

Rus basınında Türkiye'nin olası Afrin operasyonu: Erdoğan blöf yapıyor olabilir

17.01.2018 13:31 | Son Güncelleme 10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk ordusunun Afrin ve Menbiç'te her an harekâta başlayabileceğini açıklaması, Rusya'yı da teyakkuza geçirdi. Kremlin'in endişeli olduğunu yazan Rus basını, olası bir operasyonun, Rusya'nın bölgedeki hedefleri ve Rus güçlerinin güvenliği açısından tehlikeli olacağı yorumunu yaptı.

Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk ordusunun Afrin ve Menbiç'te her an harekâta başlayabileceğini açıklaması, Rusya'yı da teyakkuza geçirdi.

Moskova'dan, Erdoğan'ın sözlerine yönelik resmi bir açıklama gelmezken, Rus gazeteleri konuyu geniş olarak ele aldı.

Haftasonu, ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon'un Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını haberleri çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini belirtmişti.

"Erdoğan'ın sözleri blöf gibi görünüyor"Rusya hükümetinin resmi gazetesi olan Rossiyskaya Gazeta, Moskova'nın tarafsızlığını korusa da olası bir operasyonun Kremlin'i endişelendirdiğini yazıyor:

"[Türkiye Cumhurbaşkanı] Erdoğan'ın, ana müttefiki ABD'nin Suriye'deki 'vekil savaşçılarına' savaş açıp açmayacağı henüz belli değil. Şu ana kadar Erdoğan'ın eylemleri, Washington'a bu politikasından hiç hoşlanmadığını göstermek adına yapılan blöfler gibi görünüyor.

Rusya tarafsız dursa da, tabii ki çok endişeli: ABD'nin körüklediği bir Türk-Kürt çatışması, Moskova için çok önemli olan Suriye'deki ulusal uzlaşı sürecini tehlikeye atar."

BBCKremlin'e yakın İzvestia gazetesinin haberiise şöyle:

"Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi'nden Vladimir Dzhabarov, İzvestia'ya yaptığı açıklamada Amerikalıların, IŞİD'in yenilgisinden hayal kırıklığına uğradığını, şimdi de Türklerle Kürtleri silahlı çatışmaya sürüklediğini, aynı zamanda da ılımlı muhalifler dediği militanları silahlandırdığını söyledi. Senatöre göre tüm bunlar Suriye'daki çatışmayı daha da körüklemek için yapılıyor."

Nezavisimaya gazetesi ise Rusya'nın bölgedeki askerlerinin de olası bir operasyondan zarar görebileceğine dikkat çekiyor:

"Ankara'nın Kürtlere ve ABD öncülüğndeki koalisyona gönderdiği tehditler Rusya'ya bir mesaj olarak da görülebilir. Türk ordusunun Menbiç ve Afrin'deki olası düşmanca hamlesi, Rusya'nın barış güçlerini de tehlikeye atar.

"Türkiye'nin kendi jeopolitik ve ekonomik hedefleri var ve Suriye'nin sınır bütünlüğünü korumak bu hedeflere uzak. Rusya, Türkiye'nin bu hedeflerine özel bir ilgi göstermiyor. Ancak ABD ve Türkiye'ye yakın bazı silahlı Suriyeli muhalif grupların, Soçi'de düzenlenecek olan Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacağını bildirmesi not edilmeli."

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?Erdoğan: ABD sınırımızda terör ordusu kuruyorYıldırım: Dost bildiğimiz bazı NATO ülkeleri bize karşı ordu kuruyorlarTimes: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

İlginizi Çekebilir

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu' bir bakanlık kuruldu

İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu' bir bakanlık kuruldu

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.