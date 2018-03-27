Rus casus krizi: Türkiye'den kınama açıklaması

Ancak olay Türk Dışişleri tarafından kınandı.Türkiye, bir dönem Rusya adına çalışan ajanlardan Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesini kınadığını ancak İngiltere'nin olayın arkasında olduğundan şüphelendiği Rusya'ya karşı diplomatik bir tepki verilmeyeceği açıkladı.

Pazartesi günü Ankara'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile Rusya'nın "olumlu ve iyi ilişkileri" olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Türkiye bu anlamda Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi dış politikasını kendi belirleyen egemen ve bağımsız bir ülkedir"dedi.

On altı Avrupa Birliği (AB) üyesi, ABD, Kanada, Ukrayna, Norveç, Arnavutluk, Makedonya ve Avustralya'nın İngiltere'nin yanında durduğunu göstermek için aldığı Rus diplomatları sınır dışı etme kararının sorulması üzerine Bozdağ, "Başka ülkelerin de İngiltere'nin aldığı bu karara destek mahiyetinde karar almaları, tabii o ülkelerin kendi takdirinde olan bir konudur" diyerek konuştu.