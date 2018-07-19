Rus Casus Zanlısı Tutuklu Kalmaya Devam Edecek

Önde gelen bir Rus hükümet yetkilisine danışmanlık yapan 29 yaşındaki Butina Washington’daki federal mahkeme tarafından Amerikan hükümetine karşı komplo kurmak ve yasadışı yabancı ajan olarak faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor. Butina suçlamaları kabul etmedi.

Başkan Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le hafta başında Helsinki’de yaptığı özel görüşmenin tartışmaları ve Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturması sürerken, Washington yasadışı ajanlık suçlamasıyla yargılanan bir Rus kadını da tartışmaya başladı.

​Diplomatik dokunulmazlık

Savcı yardımcısı Erik Kenerson, Butina kefalet olarak Amerikalı yetkililere pasaportunu teslim etse dahi, diplomatik dokunulmazlık gerekçesiyle Rusya’nın kendisini ülke dışına çıkarabileceği olasılığına dikkat çekti. Kenerson, “Yasal olarak ona yeni bir pasaport temin edebilirler ve yine yasal yollardan onu ülke dışına çıkarabilirler” dedi. Kenerson bunları söylerken mahkeme salonunda Rusya Büyükelçiliği’nden çok sayıda çalışan da vardı.

Kenerson, Butina’nın Rus istihbarat servisiyle ilişkileriyle ilgili kanıtları mahkeme heyetine sunarken, turuncu renkli mahkum üniforması içerisinde mahkeme salonunda bulunan Rus kadın tepki vermeden duruşmayı izledi. Söz konusu kanıtlar, bir yıl süren takip ve FBI’ın Butina’nın elektronik cihazlarında ve yaşadığı evde yaptığı incelemeler sonucu elde edildi.

Kenerson sunduğu kanıtlardan birinin, Rus istihbarat servisi çalışanlarının iletişim bilgilerini içeren bir liste olduğunu söyledi. Bir başka belgeninse Maria Butina’nın el yazısıyla yazılmış ve “Rusya’nın Bekleyen Vatanseverleri Örgütü” ve “Rus istihbaratının iş teklifine nasıl yanıt vermeli? şeklinde ifadeler içerdiği belirtiliyor. Bunların dışında FBI’ın Butina’nın Rus bir istihbarat sorumlusuyla yemek yerken çekilmiş bir fotoğrafı da deliller arasında bulunuyor. Butina’nın yemek yediği kişinin Amerika tarafından ajanlık faaliyeti nedeniyle Mart ayında ülkeden sınırdışı edilen 60 Rus diplomattan biri olduğu belirtildi. Amerika İngiltere’de eski ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia’nın İngiltere’de zehirlenmesinin ardından Rusya’ya tepki olarak bazı Rus diplomatları sınırdışı etmişti.