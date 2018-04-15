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Rus devlet ajansı duyurdu: Esad'ın keyfi yerinde

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 12:03 | Son Güncelleme

ABD öncülüğünde Fransa ve İngiltere'nin de dahil olduğu hava saldırılarının ardından Rus milletvekillerinden oluşan heyet, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Rus vekiller Beşşar Esad'ın keyfinin yerinde olduğunu söyledi.

Rus devlet ajansı duyurdu: Esad'ın keyfi yerinde

ABD, Fransa ve İngiltere’nin dün Suriye’de bir dizi noktaya hava saldırıları düzenlemesinin ardından, bugün Rus milletvekillerinden oluşan bir heyet Şam’ı ziyaret etti. Heyet, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşmelerinin ardından Rus devlet ajansı Interfax’a açıklama yaptı.

"ESAD'IN KEYFİ YERİNDE"

Heyetteki vekillerden biri, görüşmenin yapıcı geçtiğini ve ‘Esad’ın keyfinin yerinde olduğunu’ söyledi. Esad’ın Rusya’yı ziyaret etmesi yönündeki daveti de kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Esad görüşmede, Suriye’ye yönelik saldırıları ‘bir saldırganlık eylemi’ diye niteledi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ÖVDÜ

Esad’ın, Sovyet döneminden kalma hava savunma sistemlerini övdüğü de belirtildi. Suriye ve Rusya, hava saldırılarında fırlatılan 103 füzenin 71’inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamış, Suriye devlet televizyonu engellenen füzelerin görüntülerini yayımlamıştı. Batılı ‘üçlü’ ittifak ise bunu reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad Rusya ABD ingiltere

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sizlere hava hoş. Peki halkın keyfi yerinde mi?
Benim kendi düşüncem ve mantığıma göre halk bu adama karşı ayaklandığında ayaklananlar bastırılıp ,devleti yok etmeye yönelik hareket edenler canıyla hesabını ödeyip konu kapanacaktı. Ama şu ABD Fransa vs. gibi iyilik meleği rolünü oynayan şeytanlar işin içine girince kurtarıyoruz mazlumların hesabını soruyoruz ayağına ülkenin anasını ağlattılar.Esad ülkeyi bırakıp gitseydi de yine günümüzde yaşananlar yaşanacaktı. Bu yüzden bu adama, masum sivillere yönelik saldırıları dışında kızmıyorum. Esad kötü diyelim Saddam damı kötüydü Kaddafide mi kötüydü.
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