Rus devlet ajansı duyurdu: Esad'ın keyfi yerinde

ABD, Fransa ve İngiltere’nin dün Suriye’de bir dizi noktaya hava saldırıları düzenlemesinin ardından, bugün Rus milletvekillerinden oluşan bir heyet Şam’ı ziyaret etti. Heyet, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşmelerinin ardından Rus devlet ajansı Interfax’a açıklama yaptı.
"ESAD'IN KEYFİ YERİNDE"
Heyetteki vekillerden biri, görüşmenin yapıcı geçtiğini ve ‘Esad’ın keyfinin yerinde olduğunu’ söyledi. Esad’ın Rusya’yı ziyaret etmesi yönündeki daveti de kabul ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre Esad görüşmede, Suriye’ye yönelik saldırıları ‘bir saldırganlık eylemi’ diye niteledi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ÖVDÜ
Esad’ın, Sovyet döneminden kalma hava savunma sistemlerini övdüğü de belirtildi. Suriye ve Rusya, hava saldırılarında fırlatılan 103 füzenin 71’inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamış, Suriye devlet televizyonu engellenen füzelerin görüntülerini yayımlamıştı. Batılı ‘üçlü’ ittifak ise bunu reddetmişti.
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