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Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 21:26 | Son Güncelleme

Rusya devlet televizyonu, Üçüncü Dünya Savaşı çıkmasının çok da uzak bir ihtimal olmadığını belirterek vatandaşlarını uyardı. Gıda stoğu yapılması tavsiye edilen haberde, sığınaklarda bulundurulması gerekenleri anlatan bir liste de yayınlandı.

Rus devlet televizyonu, 'Batılı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yapmasına rağmen, savaş ihtimalinin düşük olduğunu' söyledikten sonra olası bir kimyasal savaşta yapılması gerekenleri anlattı.
Rossiya-24 kanalından yayınlanan haberde Batılıların küresel felaket tellallığı yaptığı da vurgulandı.

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RADYOAKTİP SALDIRIYA KARŞI İYOT HAPLARI BULUNDURUN

Rus sunucu son günlerde artan gerginliklere rağmen savaş çıkma ihtimalini düşük gördüklerini ama olur da seyirciler arasında hazırlıklı olmak isteyenler olursa diye böyle bir program hazırladıklarını belirtti.

Haberde sığınaklarda olası radyoaktif serpintilere karşı iyot hapları bulundurulması gerektiği belirtildi.

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PRİNÇ, 8 YILA KADAR DAYANIR

Diğer tavsiyeler ise şöyle sıralandı:

Kıyamet günü için saklanabilecek çok sayıda gıda bulunuyor ama öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken şey daha az şekerli gıda saklayıp olabildiğince çok su bulundurmak.

Pirinç sekiz yıla kadar bozulmadan kalabiliyor, yulaf ezmesi ise 3 ila 7 yıla kadar saklanabilir

Ruslar'ın favorisi karabuğday ise sadece 1 yıl dayanabiliyor

Konserve etlerle 5 yıla kadar idare edilebilirken konserve balık iki yılda fazla dayanmıyor

Elbette süt (tercihen süt tozu), şeker ve tuz.

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SAKIN MAKARNA STOKLAMAYIN!

Ruslar geleneksel olarak makarna stoklamaya yatkın ama işin uzmanları bunun kesinlikle sığınaklarda bulundurulmaması gerektiğini belirtiyor.

Çikolatalar, tatlılar ve kreamalar geride bırakılmalı. Bunlar iyi bir enerji kaynağı fakat susuzluğa neden oldukları için su sıkıntısı olan zamanlar için hiçde iyi bir tercih değiller.

ABD'DE SIĞINAK YAPIMI PATLADI

Bu tavsiyeleri saydıktan sonra haberde Amerika'daki panik halinin daha kötü olduğunu ve Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından sığınak yapımında patlama olduğunu belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizde sığınak yok. O yüzden paniğe de gerek yok stoğa da. Anında boyut değişikşine hazırız...
Neyse yarın Miraç kandilinde dua eder, tevbe ederiz. Sığınaklarda korku içinde fare gibi yaşayacağımıza biraz erken ölürüz. Dünya savaşlarından sonra zaten dünya bir moka yaramaz. Radyasyon, kimyasal sızıntı, kirli, yıkık harabe şehirler, hastalıklar ve geri kalanların ilkel vahşeti falan. insanoğlu en vahşi, en ilkel en zararlı yaratıktır. Dünya için en büyük felaket insandır.
iyide bu haber saatler önceydi neden son dakika verip milleti geriyonuz.
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