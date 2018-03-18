Rus diplomat: Zehir İngiltere’den temin edilmiş olabilir

Rusya ile İngiltere arasında yaşanan "zehir krizinde" yeni bir iddia ortaya atıldı. Rusya’nın AB Büyükelçisi Vladimir Çizov, BBC’ye verdiği mülakatta, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında kullanılan sinir gazının İngiltere’deki bir araştırma labaratuvarından temin edilmiş olabileceğini ima etti. Saldırıda kullanıldığı belirtilen ''Noviçok'' sinir gazının Rusya'nın stoklarında bulunmadığını söyleyen Çizov, ülkesinin olayla hiçbir bağlantısının bulunmadığını söyledi. ''İngiltere'nin kimyasal silah araştırmalarının yürütüldüğü en büyük askeri tesisi olan Porton Down’ın zehrin kullanıldığı Salisbury'den yalnızca 12 km uzaklıkta bulunduğunu'' söylemesi üzerine röportajı gerçekleştiren Andrew Marr’ın yönelttiği, "Sadırıda kullanılan sinir gazından Porton Down’ın sorumlu olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna Çizov, "Bilmiyorum. Elimde kullanılan herhangi bir şeye dair herhangi bir kanıt yok" diye cevap verdi. İngiltere hükümeti ise Çizov'un ifadelerini "saçmalık" olarak nitelendirdi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap Rusya’nın ya da Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman "Noviçok" sinir gazı geliştirmediğini öne süren Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova'nın zehrin temin edilmiş olabileceği ülkeler arasında Çekya, Slovakya, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra İsveç'in adını da telafuz etmesine İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Zakharova'ya cevaben attığı tweette, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün zehrin üretildiği ülkeler arasında İsveç’in de adını geçirmesinin kabul edilemez ve dayanaksız bir iddia olduğunu belirterek, söz konusu iddiayı ''kesin bir biçimde reddettiklerini'' ve ''Rusya'nın bu iddiaları ortaya atmak yerine İngiltere'nin sorularını cevaplaması gerektiğini'' ifade etti. İddiaları kabul etmediklerini söyleyen Çekya Dışişleri Bakanı Martin Stropnicky ise ''Bu, kamusal alanda kanıtlanamayacak oldukça spekülatif bir mesaj verme yoluyla bilginin manipüle edilmesinin tipik bir biçimidir'' ifadelerini kullandı.