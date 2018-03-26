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Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizinde çok sayıda ülke Rusya'ya peş peşe sert adımlar atacağını duyurdu. ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıklarken, 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Ukrayna'dan da benzer kararlar geldi. Uluslararası ajanslar, gelişmeleri 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, 14 AB üye ülkesinin bugün Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Tusk, önümüzdeki gün ya da haftalarda Rusya'ya karşı yeni adımlar atılabileceğini de ifade etti. Fransa, Almanya ve Polonya dörder Rus diplomatı sınırdışı edeceklerini açıkladı. Ukrayna 13, Litvanya ve Çekya üçer, Hollanda 2, Letonya ve Estonya da birer diplomatı sınır dışı edecek.

ABD 60 DİPLOMATI BİRDEN KOVUYOR

ABD Başkanı Donald Trump da 60 Rus diplomatın ülkeden sınırdışı edilmesini ve Rusya'nın Seattle'daki konsolosluğunun kapatılması kararını verdi. 60 diplomattan 12'sinin Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilciliği'nde çalışma kisvesi altında casusluk yaptıkları öne sürüldü. Konsolosluğun kapatılma gerekçesi olarak da, ABD Donanma Üssü'nün bölgeye yakınlığı gösterildi. Rus diplomatların ülkeden ayrılmaları için bir haftaları olduğu belirtildi.

İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenen Rus eski ajan Sergey Skripal'i hatırlatan ABD'li yetkililer, Rusya'nın istihbarat hamlelerinin artarak agresifleştiğini vurguladı.

RUSYA'DAN İLK TEPKİ!

ABD ve 14 Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, 'ABD sadece güçten anlar' ifadesini kullandı.

Öte yandan Rus Senatör Vladimir Cabarov da Washington'ın bu adımına karşılık olarak, Rusya'dan da en az 60 ABD'li diplomatın sınırdışı edileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal saldırıya uğramıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının sinitr gazıyla düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Rusya ise suçlamayı reddediyor.

SERGEY

SERGEY SKRIPAL KİMDİR?

Hem İngiltere, hem de Rusya için çalışan çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart’ta Salisbury’de bir restoranda Rus yapımı Noviçok sinir gazıyla zehirlenmişti. Skripal ve Yulia'nın yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) eski albayı Sergey Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde çıkan aftan yararlanan eski ajan, 2010’da Rusya ile ABD arasında yapılan casus takasında yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Almanya diplomat Rus

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
abd, fransa, almanya, ingiltere , hollanda, belcika ve bunlarin hepsinin agababasi yahudi lobisi israil.. bu devletler yeryüzünden silinse dunya da ne savas kalir ne de pislik. her pislik bu yahudi lobisi ve usaklarindan cikiyor. rusyanin güçlenmeye basladigini gordukleri an cesitli oyunlar oynanmaya basliyor
olm adamlar hainlerini cehennemin dibindede olsa bulup zehirliyor.bize tebrik etmek duser.
Rusya yalnız gibi gösteriliyor sadece hepsi bu.
çin çin rusya olmaz çin ile sağlam bi papaz olunda dünyanın sonunu getirin ..
Rusya BOP da(Büyük Ortadoğu Projesi)bende varım diye ABD ye dikilince olacağı buydu. Emin adımlar ile 3.Dünya Savaşına doğru hızla ilerliyor dünya.
biz her yıl yüzlerce şehit verirken hiç birinin ruhu duymaz demekki bizim yerimizde bunlar olsa şimdi 5. dünya savaşı çıkmıştı
rusya bence abdyi ve diğer hain ülkelerle mücadele edebilecek tek ülke başarılar putin
rusya zerre kadar etkilenmez bundan dışa bagimli bi ulke degil kendi kendine yetebiliyor
gomanistler moskovaya dediler
İyice azdı kahrolasıcalar,yaşasın Dünya ,batsın Amerika..
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