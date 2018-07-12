Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Sputnik'in haberine göre NATO zirvesi sonuç bildirisi: Rusya'nın 'saldırgan eylemleri' Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar veriyor
Brüksel'de dün 29 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından açıklandı.
Sonuç bildirisine Twitter hesabından tepki gösteren Rus Dışişleri, "Yararsız askeri blok NATO bizi provokatif faaliyetlerle suçlarken ve Brüksel'de dişlerini gıcırdatmaya devam ederken biz 2018 Dünya Kupası maçını izlemeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bildiride Rusya'nın son dönemdeki faaliyetlerinin istikrar ve güvenliği azaltığı söylenirken, ittifakın NATO-Rusya Konseyi aracılığıyla Moskova ile diyalog kapılarını açık tuttuğu da belirtilmişti.
Rusya'ya yönelik Galler ve Varşova zirvelerinde alınan kararlar teyit edilirken, Salisbury saldırısı kınanarak, İngiltere'nin, saldırıdan büyük olasılıkla Rusya'nın sorumlu olduğunu değerlendirmesi bağlamında NATO'nun İngiltere'yle dayanışma içinde olduğu aktarılmıştı.
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