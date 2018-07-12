HABER

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

NATO zirvesi sonuç bildirisine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, ittifakı 'yararsız askeri blok' olarak niteledi.

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Sputnik'in haberine göre NATO zirvesi sonuç bildirisi: Rusya'nın 'saldırgan eylemleri' Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar veriyor

Brüksel'de dün 29 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından açıklandı.

Sonuç bildirisine Twitter hesabından tepki gösteren Rus Dışişleri, "Yararsız askeri blok NATO bizi provokatif faaliyetlerle suçlarken ve Brüksel'de dişlerini gıcırdatmaya devam ederken biz 2018 Dünya Kupası maçını izlemeye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bildiride Rusya'nın son dönemdeki faaliyetlerinin istikrar ve güvenliği azaltığı söylenirken, ittifakın NATO-Rusya Konseyi aracılığıyla Moskova ile diyalog kapılarını açık tuttuğu da belirtilmişti.

Rusya'ya yönelik Galler ve Varşova zirvelerinde alınan kararlar teyit edilirken, Salisbury saldırısı kınanarak, İngiltere'nin, saldırıdan büyük olasılıkla Rusya'nın sorumlu olduğunu değerlendirmesi bağlamında NATO'nun İngiltere'yle dayanışma içinde olduğu aktarılmıştı.

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Sıcaklık 50’ye Yaklaştı Suda Ölümler ArttıSıcaklık 50’ye Yaklaştı Suda Ölümler Arttı
NATO'da Kriz: Trump'ın Israrı Üzerine Olağanüstü ToplantıNATO'da Kriz: Trump'ın Israrı Üzerine Olağanüstü Toplantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya NATO Kriz Dışişleri açıklama ittifak askeri blok Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Öğretmenin attığı tokat öğrenciyi hastanelik etti

Öğretmenin attığı tokat öğrenciyi hastanelik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.