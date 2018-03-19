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Rus eski çifte ajan ve kızının İngiltere'de zehirlenmesini uluslararası uzmanlar inceleyecek

19.03.2018 13:42 | Son Güncelleme

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir heyet, İngiltere ile Rusya arasında diplomatik krize neden olan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın 2 hafta önce Salisbury'de zehirlenmesini inceleyecek. Heyet, İngiltere'de Wiltshire'daki askeri araştırma üssünü ziyaret edecek.

Rus eski çifte ajan ve kızının İngiltere'de zehirlenmesini uluslararası uzmanlar inceleyecek

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın 2 hafta önce İngiltere'nin Salisbury kentinde bir tür sinir gazı ile zehirlenmesiyle ilgili olarak uzmanlardan oluşan uluslararası bir heyet incelemelerde bulunacak.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndan (OPCW) uzmanlardan oluşan heyet olayı incelemek üzere Wiltshire'daki askeri araştırma üssünü ziyaret edecek.

Olay yerinde incelemeler yapan İngiltere'den uzmanlar kullanılan gazın ilk olarak Ruslar tarafından geliştirildiğini söylediler.

Bugün İngiltere'ye gelen uluslararası uzman heyet önde gelen polis yetkilileriyle de görüşecek.

Heyet İngiltere tarafından kullanılan sinir gazını bağımsız bir gözle inceleyip tespit etmesi amacıyla davet edildi. Gazın laboratuvar incelemesinin sonuç vermesi en az 2 hafta sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün yapılan genel seçim ve yaklaşan Dünya Kupası öncesi ülkesinin böyle bir şey yapmasının "hayal bile edilemeyeceğini" söyledi.

Putin dün 4. kez göreve seçilmesinden sonra yaptığı konuşmada Rusya'nın elindeki bütün kimyasal silahlarını imha ettiğini ve 4 Mart'ta meydana gelen bu olaydan dolayı hükümetinin suçlanmasının "saçmalık" olduğunu kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson daha önce yaptığı bir açıklamada Moskova'yı saldırıda kullanılan zehirli gazı üretmek ve bulundurmakla suçlamıştı.

Johnson bu hafta Brüksel'e yaptığı seyahatte Avrupa Birliği ve NATO'dan Rusya ile yaşanan krizle ilgili daha kapsamlı destek sağlamaya çalışacak.

Havalandırma sistemi teorisi

66 yaşındaki eski ajan Sergei Skripal ve 33 yaşındaki Yulia Skripal halen hastanede tedavi altında ve durumları hala çok ciddi.

Baba kız Salisbury'de bir puba ve bir restorana gittikten sonra bir alışveriş merkezi yakınlarındaki bankta birbirinin üzerine yığılmış halde bulunmuşlardı.

Uzmanlar Porton Down askeri araştırma üssünü ziyaret edecek

Olayı cinayete teşebbüs olarak değerlendiren polis Skripal'in BMW 320 D model ve HD09 WAO plakalı aracını olayın geçtiği 4 Mart günü sabah saatlerinde gören tanıklara bir çağrı daha yaptı.

Amerikan ABC televizyonunun haberinde atıfta bulunan kaynaklar, Skripal ve kızına zehirli gazın, bu aracın havalandırma sistemi yoluyla verilmiş olabileceğini söylüyorlar.

Polis 762 parça delil ve örnek toplandığını ve aşağı yukarı 4 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmekte olduğunu bildiriyor.

Yetkililer titizlikle yürütülen soruşturmanın haftalar hatta aylarca sürebileceğini de kaydediyorlar.

Bundan sonra ne olacak?

İngiltere Başbakanı Theresa May geçen hafta parlamentoya bilgi verirken, saldırıda kullanılan zehirin Noviçok adında Sovyetler Birliği döneminde askeri amaçlarla üretilmiş bir sinir gazı grubundan olduğunun belirlendiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson da BBC'ye verdiği bir mülakatta "Elimizde Rusya'nın son on yıl içinde suikast amaçlı olarak sinir gazları geliştirme çalışması içinde olduğunu ve dahası Noviçok üretip depoladığına dair kanıtlar var" diye konuşmuştu.

Polis soruşturmanın haftalar hatta aylar sürebileceğini söylüyor

İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararından sonra Cumartesi günü de Rusya Dışişleri Bakanlığı aynı sayıda İngiliz diplomatın bir hafta içinde sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya ayrıca ülkedeki İngiliz Kültür Heyeti faaliyetlerinin de durdurulacağını ve St Petersburg'daki İngiltere Konsolosluğu'nun da kapatılacağını bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, hükümetinin önümüzdeki günlerde "müttefikleri ve partnerleriyle birlikte" bundan sonraki adımları değerlendireceğini söyledi.

Bu arada İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Adalet Sözcüsü Shami Chakrabarti olayla ilgili iki ihtimalden söz ederek ya Rus devletinin "kontrolü kaybettiğini" ya da "devletin planladığı menfur bir saldırı olduğunu" söyledi.

İşçi Partisi Maliye Sözcüsü John McDonnell ise partisini olayla ilgili olarak "yapıcı ve eleştirel" bir tutum izlediğini ancak bunun yanlış anlaşıldığını kaydetti. McDonnell "Başbakanın sözlerini destekliyor ve Rusya'yı kınıyoruz" dedi.

Daha önce İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, bütün verileri görmeden yargıda bulunmamak gerektiği yönündeki sözlerine hükümetten ve kendi partisi içinden bazı kesimlerden eleştiriler gelmişti.

Rus eski çifte ajan ve kızının İngiltere'de zehirlenmesini uluslararası uzmanlar inceleyecek

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