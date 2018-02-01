Rus haber ajansı duyurdu: Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı!

İvanov, "Gece 00.16'da acil durum makamlarına olayla ilgili bilgi geldi. Çavda burnu yakınlarında kıyıdan yaklaşık 26 kilometre mesafede Azak Denizi'nden Türkiye'ye seyreden Moldova bandıralı 'Berg' kuru yük gemisinin mürettebatı, gemi ambarı su almaya başladığı için Feodosiya limanından yardım istedi. Olay sonucunda gemi sağa yattı" dedi.
3 BİN TONDAN FAZLA YÜK TAŞIYORDU
Geminin bir Türk şirketine ait olduğunu ve 3 bin tondan fazla yük taşıdığını kaydeden İvanov, gemide bulunan 8'i Ukraynalı, 4'ü Azeri 12 kişilik mürettebatın kurtarılarak Feodosiya'ya götürüldüğünü ifade etti.
İvanov, geminin denize demirlediğini ve akıbetinin şirketin alacağı karara göre belirleneceğini de sözlerine ekledi.
Ve Erdoğan harekete geçti
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!
Kilis'te hareketlilik! Sınırda böyle yakalandılar
NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
İncirlik'te bayrak yakıldı... Askerler nöbet bekledi!
Onu gören sıraya girdi
Yol kenarında bulduğu pitonu motosikletine alınca...
Küskünler Grubu planı: Ahmet Davutoğlu geri mi dönüyor?
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum