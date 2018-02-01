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Rus haber ajansı duyurdu: Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı!

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı bilgilere göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kırım Bölge Müdür Yardımcısı Vladimir İvanov, bir Türk şirketine ait Moldova bandıralı 'Berg' adlı kuru yük gemisinin Karadeniz'de su alarak yan yattığını belirtti.

Rus haber ajansı duyurdu: Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı!

İvanov, "Gece 00.16'da acil durum makamlarına olayla ilgili bilgi geldi. Çavda burnu yakınlarında kıyıdan yaklaşık 26 kilometre mesafede Azak Denizi'nden Türkiye'ye seyreden Moldova bandıralı 'Berg' kuru yük gemisinin mürettebatı, gemi ambarı su almaya başladığı için Feodosiya limanından yardım istedi. Olay sonucunda gemi sağa yattı" dedi.

3 BİN TONDAN FAZLA YÜK TAŞIYORDU

Geminin bir Türk şirketine ait olduğunu ve 3 bin tondan fazla yük taşıdığını kaydeden İvanov, gemide bulunan 8'i Ukraynalı, 4'ü Azeri 12 kişilik mürettebatın kurtarılarak Feodosiya'ya götürüldüğünü ifade etti.

İvanov, geminin denize demirlediğini ve akıbetinin şirketin alacağı karara göre belirleneceğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Karadeniz gemi

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