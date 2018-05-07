Rus helikopteri Suriye'de düştü: 2 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait Ka-52 tipi bir helikopterin Suriye’nin doğusunda yapılan rutin uçuş esnasında kaza yaptığını ve helikopterin 2 pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, kazanın helikopterdeki teknik bir arızadan kaynaklandığının tahmin edildiği belirtildi.

(İHA)

