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Rus helikopteri Suriye'de düştü: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 23:56 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait bir helikopterin Suriye’de kaza yaptığını ve helikopterin 2 pilotunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus helikopteri Suriye'de düştü: 2 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait Ka-52 tipi bir helikopterin Suriye’nin doğusunda yapılan rutin uçuş esnasında kaza yaptığını ve helikopterin 2 pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, kazanın helikopterdeki teknik bir arızadan kaynaklandığının tahmin edildiği belirtildi.

(İHA)

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