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Rus heyeti: Esad'ın morali iyi

15.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı, ABD öncülüğündeki Batılı ülkelerin düzenlediği hava operasyonundan bir gün sonra Rusya'dan bir heyeti ağırladı.

Rus heyeti: Esad'ın morali iyi

Görüşme sonrası bilgi veren Rus siyasetçi, Esad'ın moralinin iyi olduğunu söyledi.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ABD öncülüğündeki operasyonu ülkesine yönelik bir saldırı eylemi olarak gördüğü açıklandı. Rus haber ajanslarında yer alan habere göre Esad, ABD, Fransa ve İngiltere'nin düzenlediği hava saldırılarının ardından Rus milletvekillerinden oluşan bir heyet ile Şam'da görüştü.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Rus siyasetçi Natalya Komarova, Esad'ın moralinin iyi olduğunu aktardı. Ayrıca, Esad'ın saldırıları bertaraf etmek için kullanılan Sovyet yapımı hava savunma sistemlerini övdüğü aktarıldı.

Görüşmeye ilişkin haberde Esad'ın Sibirya bölgesindeki Hantı-Mansiysk'i ziyaret için kendisine yapılan daveti kabul ettiği de belirtildi. Ancak ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği açıklanmadı.

Suriye'nin Duma kentinde kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere ortak operasyon ile cumartesi günü Suriye'deki hedefleri vurmuştu.

ABD, Suriye'ye yönelik operasyonun sınırlı ve tek seferlik olduğunu belirterek ülkede kimyasal silah üretilen tesislerin hedef alındığını açıklamıştı. Suriye ordusu, operasyonda ülkeye 110 füzenin atıldığını belirtmişti.

Reuters/NS,AÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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