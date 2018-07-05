Rus kızlar muhabiri öpücüklere boğdu!

Ancak bu görüntüler cinsel taciz tartışmalarını ateşledi. Çin'in en önemli sosyal medya sitelerinden biri olan Weibo'nun kullanıcıları olayı çifte standart olarak yorumladı.

Zira benzer davranışlar eğer bir erkek taraftar atarfından yapılsaydı olayın çok sert şekilde eleştirileceğini ancak kadınlar bunu yapınca olayın normal bir şekilde lanse edildiğini savundular.

