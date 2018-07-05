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Rus kızlar muhabiri öpücüklere boğdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Çin'deki sosyal medya kullanıcıları internette hızla yayılan bir videoyla ilgili görüş ayrılığı yaşıyor. Görüntülerde Güney Koreli muhabirin Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı Rusya'dan anaons geçtiği sırada bazı kadınlar tarafından öpüldüğü görülüyor.

Ancak bu görüntüler cinsel taciz tartışmalarını ateşledi. Çin'in en önemli sosyal medya sitelerinden biri olan Weibo'nun kullanıcıları olayı çifte standart olarak yorumladı.

Zira benzer davranışlar eğer bir erkek taraftar atarfından yapılsaydı olayın çok sert şekilde eleştirileceğini ancak kadınlar bunu yapınca olayın normal bir şekilde lanse edildiğini savundular.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Rus Kızlar muhabir öpücük taciz güney kore

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
erkege taçiz ....bayana serbes
Benide öyle öpseler benimde hoşuma giderdi. Kimin hoşuna gitmez ki :))))
doğru deyolla
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