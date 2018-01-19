Rus lider Putin buz gibi suya girdi!

Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen Putin, İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani bayramı çerçevesinde bir törene katıldı. Moskova’daki Seliger Gölü’ndeki tören alanına üzerinde bir kürkle gelen Putin, açılan haç şeklindeki bölümden buz gibi suya girme cesaretini gösterdi.

​Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aslında Vladimir Putin’in birkaç yıldan beri vaftiz gecesi sürekli dini seremoniye katıldığını söylese de önceki yıllar böyle bir görüntü kamuyla paylaşılmamıştı