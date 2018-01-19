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Rus lider Putin buz gibi suya girdi!

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 10:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk’ta İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde Moskova’daki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girdi. Havuz suyunun sıcaklığının -7 civarında olduğu açıklandı.

Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen Putin, İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani bayramı çerçevesinde bir törene katıldı. Moskova’daki Seliger Gölü’ndeki tören alanına üzerinde bir kürkle gelen Putin, açılan haç şeklindeki bölümden buz gibi suya girme cesaretini gösterdi.

​Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aslında Vladimir Putin’in birkaç yıldan beri vaftiz gecesi sürekli dini seremoniye katıldığını söylese de önceki yıllar böyle bir görüntü kamuyla paylaşılmamıştı

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Anahtar Kelimeler:
Rusya isa Vladimir Putin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye çok dikkatli hareket etmeli..Bu işin sonunda Hepsi Bize Cephe alabilir "Suriyede Kürtlerle (pkk_pyd) özerkliği görüşebiliriz"diyen ESED, İranın da Irak ın da kankisidir.Ayrıca Rusların da pyd ile teması vardır. ABD nin amacı zaten belli. Wilson Dedelerinin 100 yıllık prensiplerini hayata geçirmek için her yolu Deneyecekler Erdoğan a karşı olacağız die İngilizin ABD nin köpeği olmanında âlemi yok Mesele Erdoğan Meselesi değil Asrın Hesaplaşması_ demiştik birzamanlar
bu adam dünya lideri ülkesini ortaçağa çevirmeye değil dünyanın en iyisi yapmaya çalışıyor..birde bizimkine bak her önüne gelen kandırdı ülke lübnana döndü satılmadık birşey kalmadı ekonomi bitti sadece kendisi ailesi yandaşı çocukları zengin oldu..ülkeyi sevdiklerine katarlılara peşkeş çekti ama herkesten fazla müslüman. ama aynı yalanlarla koyunlarının oylarıyla orda...
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