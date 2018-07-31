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Rus mafya babasının suikaste kurban gittiği an güvenlik kamerasında

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

Rus mafya lideri Alexander Zhestokov'un suikaste uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rusya'daki tanınmış mafya liderlerinden Alexander Zhestokov'un suikaste uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Kemerovo kentindeki bir barda adamlarıyla hapishaneden çıkışını kutlayan mafya lideri arkasından yaklaşan siyah giyimli suikastçi tarafından susturuculu silahla öldürüldü. Kargaşadan yararlanan suikastçi saldırının ardından ortadan kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Alexander Zhestokov mafya suikast

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