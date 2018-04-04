Rus medyasında Putin'in ziyareti: Batı düşman olmamızı istiyordu, Türkiye artık dostumuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyareti Rus basınının gündeminde ilk sıradaydı.

Vladimir Putin'in Ankara'ya gidişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atması ve yaptıkları başbaşa görüşmeler detaylı bir şekilde işlendi.

Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 TV, ziyareti "tarihi" diye nitelerken bunun iki ülkenin en büyük yakınlaşması olduğunu belirtti.

Rusya 1, TV'den Pavel Zarubin Putin'in limuzinine, resmi ziyaretlerde zorunlu olmamasına rağmen atlı bir birliğin eşlik etmesinin büyük bir karşılama seremonisi olduğunu, Erdoğan'ın bu tören için ısrar ettiğini belirtti.

Zarubin, iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik önemini vurgularken Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmazlıkların da altını çizdi ve S-400 alımının "ABD'ye verilmiş bir mesaj" olduğunu söyledi.

Zarubin nükleer santral hakkında ise "Türkiye'nin 50 yıllık hayalini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Rus NTV kanalı ise Putin'in Ankara için "en cazip ziyaretçi" olduğunu ve bu ziyaretin Putin'in yeni dönemindeki ilk yurtdışı seyahati olduğunu belirtti.