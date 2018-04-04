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Rus medyasında Putin'in ziyareti: Batı düşman olmamızı istiyordu, Türkiye artık dostumuz

04.04.2018 11:56 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni Rus medyasında geniş yer buldu.

Rus medyasında Putin'in ziyareti: Batı düşman olmamızı istiyordu, Türkiye artık dostumuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyareti Rus basınının gündeminde ilk sıradaydı.

Vladimir Putin'in Ankara'ya gidişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atması ve yaptıkları başbaşa görüşmeler detaylı bir şekilde işlendi.

Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 TV, ziyareti "tarihi" diye nitelerken bunun iki ülkenin en büyük yakınlaşması olduğunu belirtti.

Rusya 1, TV'den Pavel Zarubin Putin'in limuzinine, resmi ziyaretlerde zorunlu olmamasına rağmen atlı bir birliğin eşlik etmesinin büyük bir karşılama seremonisi olduğunu, Erdoğan'ın bu tören için ısrar ettiğini belirtti.

Zarubin, iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik önemini vurgularken Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmazlıkların da altını çizdi ve S-400 alımının "ABD'ye verilmiş bir mesaj" olduğunu söyledi.

Zarubin nükleer santral hakkında ise "Türkiye'nin 50 yıllık hayalini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Putin ve Erdoğan

Rus NTV kanalı ise Putin'in Ankara için "en cazip ziyaretçi" olduğunu ve bu ziyaretin Putin'in yeni dönemindeki ilk yurtdışı seyahati olduğunu belirtti.

'Tarihte ilk kez Türkiye bizim dostumuz'

Pervıy Kanal (Kanal Bir) sunucusu Kirill Keimyonov, Rusya ile Türkiye'nin yüzyıllardır "Batı istediği için" düşman olduğunu söyledi ve ekledi:

"Önce İngiltere, sonra Almanya ve ardından da NATO patronu ABD iki ülkenin düşman olmasını istedi. Ama şimdi, tarihte ilk defa Türkiye bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz."

1 milyon tirajlı Moskovsky Komsomolets gazetesinde Ekaterina Pichugina'nın "Büyüyen aşkımızın önündeki domates engeli" başlıklı makalesinde Putin'in Türkiye'deki gündemi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilirken domates ticareti konusu da ele alındı.

Izvestia gazetesinden Yegor Sozayev-Guryev'in haberinin başlığı "İşbirliğinin enerjisi" idi.

RBC'den Svetlana Burmistrova ise "Nükleer başlangıç" başlıklı haberinde Rusya'nın atom enerjisi kurumu Rosatom'un harcamalarının şimdiden bütçesini aştığına dikkat çekti.

Kommersant'ta Andrey Kolesnikov da haberinde "Türkiye'den zincirleme reaksiyon bekleniyor" başlığını kullandı.

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