Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!

Rus medyasına yabancı kaynaklardan sızdırılan bilgilerde El Bağdadi’nin aldığı ciddi yara sonucu yatalak olduğu bilgileri de yer aldı. Bilginin devamında El Bağdadi’nin Irak Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'a yaptığı hava saldırıları sonucu yaralandığı, saldırıda çok sayıda militanın öldüğü de ifade edildi.
Gerçek ismi İbrahim Abad İbrahim el-Badri olan El Bağdadi, ilk olarak Temmuz 2014'te DEAŞ'ın kurucusu ve lideri olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonra bulunamayan El Bağdadi’nin yaşadığını ve Suriye'nin Hajin kentinde saklandığını Irak makamları Mayıs ayında bildirmişti.
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