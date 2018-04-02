HABER

Rus Milyarder Kremlin’deki İç Mücadeleye Kurban Gitti İddiası

02.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

Milyarder işadamı Ziyavudin Magomedov ve kardeşinin tutuklanması Kremlin içerisindeki iç çatışmaya kurban gittikleri yönündeki söylentileri arttırırken, Putin’in sözcüsü bir açıklama yaparak bu iddiaları reddetti

Rus Milyarder Kremlin’deki İç Mücadeleye Kurban Gitti İddiası

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü, milyarder işadamı Ziyavudin Magomedov’un tutuklanmasının, “şirketlerini ele geçirme stratejisinin” bir parçası olduğu iddialarını reddetti.

Rus Forbes dergisine göre 1,4 milyar dolarlık mal varlığına sahip Magomedov, 44 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalma talebinin mahkeme tarafından geri çevrilmesinin ardından Cumartesi günü erkek kardeşiyle birlikte tutuklanmıştı. Polis, kefalet miktarının, işadamının hükümetten aldığı altyapı ihalelerinden zimmetine geçirdiği rakama denk olduğunu belirtti.

Rusya’nın Dağıstan bölgesinden olan 49 yaşındaki işadamı, enerji, altyapı, inşaat ve tarım varlıklarını içeren büyük bir holding olan Summa’nın sahibi. Magomedov’un, Başbakan Dmitry Medvedev’in yakın çevresinden olduğu tahmin ediliyor.

Geçmişte yönetimin üst düzey yetkilileriyle yakın bağlara sahip diğer birçok Rus zengin işadamı gibi Megomedov da, Rusya’nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası gibi altyapı projelerinde hükümetten karlı ihaleler almıştı.

Son yıllarda Magomedov bazı girişim projelerine de dahil oldu. Magomedov, Richard Branson’ın ultra hızlı demiryolu projesi Hyperloop One’ın ilk yatırımcılarından biriydi ve şu anda yönetim kurulu üyesi konumunda.

“Çeteye dahil olma” suçlamasıyla iki kardeşin tutuklanması, Kremlin içerisindeki iç çatışmaya kurban gittikleri yönündeki söylentileri arttırdı. İki kardeşe ömür boyu hapis cezası verilebilir.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, bu söylentileri reddetti ve tutuklamaların Rus hükümetinin yolsuzlukla mücadele çabalarının parçası olduğunu belirtti.

Cumartesi günü çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden Magomedov’ün sürpriz biçimde tutuklanması, diğer bir milyarder Vladimir Yevtuşenkov’un 2014’te yaşadığı deneyimi hatırlattı.

Yevtuşenkov da petrol şirketi Bashneft’in satın alımıyla alakalı kara para aklama şüphesiyle birkaç ay ev hapsinde kalmıştı. İşadamı, Bashneft’in tekrar millileştirilmesinden sonra serbest bırakılmış ve hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!
BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

İlginizi Çekebilir

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Trump'tan Rusya'ya sürpriz teklif!

Trump'tan Rusya'ya sürpriz teklif!

Yaban Mersini Kanseri Tedavi Edebilir mi?

Yaban Mersini Kanseri Tedavi Edebilir mi?

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajı Yunanistan'da gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajı Yunanistan'da gündem oldu

Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 15 ölü, 83 yaralı

Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 15 ölü, 83 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.