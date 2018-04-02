Rus Milyarder Kremlin’deki İç Mücadeleye Kurban Gitti İddiası

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü, milyarder işadamı Ziyavudin Magomedov’un tutuklanmasının, “şirketlerini ele geçirme stratejisinin” bir parçası olduğu iddialarını reddetti.
Rus Forbes dergisine göre 1,4 milyar dolarlık mal varlığına sahip Magomedov, 44 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalma talebinin mahkeme tarafından geri çevrilmesinin ardından Cumartesi günü erkek kardeşiyle birlikte tutuklanmıştı. Polis, kefalet miktarının, işadamının hükümetten aldığı altyapı ihalelerinden zimmetine geçirdiği rakama denk olduğunu belirtti.
Rusya’nın Dağıstan bölgesinden olan 49 yaşındaki işadamı, enerji, altyapı, inşaat ve tarım varlıklarını içeren büyük bir holding olan Summa’nın sahibi. Magomedov’un, Başbakan Dmitry Medvedev’in yakın çevresinden olduğu tahmin ediliyor.
Geçmişte yönetimin üst düzey yetkilileriyle yakın bağlara sahip diğer birçok Rus zengin işadamı gibi Megomedov da, Rusya’nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası gibi altyapı projelerinde hükümetten karlı ihaleler almıştı.
Son yıllarda Magomedov bazı girişim projelerine de dahil oldu. Magomedov, Richard Branson’ın ultra hızlı demiryolu projesi Hyperloop One’ın ilk yatırımcılarından biriydi ve şu anda yönetim kurulu üyesi konumunda.
“Çeteye dahil olma” suçlamasıyla iki kardeşin tutuklanması, Kremlin içerisindeki iç çatışmaya kurban gittikleri yönündeki söylentileri arttırdı. İki kardeşe ömür boyu hapis cezası verilebilir.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, bu söylentileri reddetti ve tutuklamaların Rus hükümetinin yolsuzlukla mücadele çabalarının parçası olduğunu belirtti.
Cumartesi günü çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden Magomedov’ün sürpriz biçimde tutuklanması, diğer bir milyarder Vladimir Yevtuşenkov’un 2014’te yaşadığı deneyimi hatırlattı.
Yevtuşenkov da petrol şirketi Bashneft’in satın alımıyla alakalı kara para aklama şüphesiyle birkaç ay ev hapsinde kalmıştı. İşadamı, Bashneft’in tekrar millileştirilmesinden sonra serbest bırakılmış ve hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.
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