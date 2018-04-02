Rus Milyarder Kremlin’deki İç Mücadeleye Kurban Gitti İddiası

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü, milyarder işadamı Ziyavudin Magomedov’un tutuklanmasının, “şirketlerini ele geçirme stratejisinin” bir parçası olduğu iddialarını reddetti.

Rus Forbes dergisine göre 1,4 milyar dolarlık mal varlığına sahip Magomedov, 44 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalma talebinin mahkeme tarafından geri çevrilmesinin ardından Cumartesi günü erkek kardeşiyle birlikte tutuklanmıştı. Polis, kefalet miktarının, işadamının hükümetten aldığı altyapı ihalelerinden zimmetine geçirdiği rakama denk olduğunu belirtti.

Rusya’nın Dağıstan bölgesinden olan 49 yaşındaki işadamı, enerji, altyapı, inşaat ve tarım varlıklarını içeren büyük bir holding olan Summa’nın sahibi. Magomedov’un, Başbakan Dmitry Medvedev’in yakın çevresinden olduğu tahmin ediliyor.

Geçmişte yönetimin üst düzey yetkilileriyle yakın bağlara sahip diğer birçok Rus zengin işadamı gibi Megomedov da, Rusya’nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası gibi altyapı projelerinde hükümetten karlı ihaleler almıştı.