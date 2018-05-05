Rus Muhalefet Lideri Navalny'ye Yaka Paça Gözaltı

Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesi yasaklanan Aleksei Navalny, Puşkinskaya Meydanı’ndaki gösterilere gelmeden polisin kendisini tutuklamasını önlemek amacıyla gizli bir yerde bekledi. Rusya’nın en tanınmış muhalefet lideri, polis aracına kollarından ve bacaklarından tutularak yaka paça sürüklendi. Navalny’nin gözaltına alınması sırasında göstericiler “Putinsiz Rusya” ve “Kahrolsun Çar” diye slogan attı.

Rusya’nın önde gelen muhalefet liderlerinden Aleksei Navalny, Moskova’da bir gösteri sırasında yüzlerce destekçisiyle birlikte gözaltına alındı. Rusya’da yaklaşık 90 kadar kentte, dördüncü kez cumhurbaşkanlığı yemini edecek olan Vladimir Putin protesto edildi.

Milliyetçi bir gençlik örgütünün topladığı karşıt görüşlü göstericiler, Navalny destekçilerinin Puşkinskaya Meydanı’na girmesine engel olmaya çalıştı.

Gözlemciler Rusya’da Putin karşıtı gösterilerin 2012 yılına oranla daha az etkili olduğu kanısında. Ayrıca Kremlin de Putin’in yemin törenini öncekilere göre daha düşük profilli tutmaya çalışacak. Pazaresi günü yapılacak tören Kremlin Sarayı dışına taşırılmayacak.

Navalny son bir haftadır destekçilerini internet üzerinden gösteriye çağırmıştı. Muhalefet lideri yaptığı çağrıda, “Eğer Putin’in çarımız olduğunu düşünmüyorsanız, oturduğunuz kentlerde sokaklara dökülün. Dolandırıcılar, ve hırsızlardan oluşan yetkilerimizi, Putin’e oy vermeyen milyonlarca vatandaşımıza hesap vermeye zorlayacağız” diye yazmıştı.

St. Petersburg’da da gösteriler kent merkezindeki meydanda yapıldı.

Moskova’ya 1500 kilometre uzaklıktaki Ural Dağları’nda bulunan Yekaterinburg kentinde Putin karşıtı gösterilere yaklaşık bin kişi düzeyinde katılım oldu. Ayrıca Sibirya’daki diğer kentlerde de küçük çaplı gösteriler oldu.