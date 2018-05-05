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Rus Muhalefet Lideri Navalny'ye Yaka Paça Gözaltı

05.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

Rusya’nın önde gelen muhalefet liderlerinden Aleksei Navalny, Moskova’da bir gösteri sırasında yüzlerce destekçisiyle birlikte gözaltına alındı. Rusya’da yaklaşık 90 kadar kentte, dördüncü kez cumhurbaşkanlığı yemini edecek olan Vladimir Putin protesto edildi

Rus Muhalefet Lideri Navalny'ye Yaka Paça Gözaltı

Rusya’nın önde gelen muhalefet liderlerinden Aleksei Navalny, Moskova’da bir gösteri sırasında yüzlerce destekçisiyle birlikte gözaltına alındı. Rusya’da yaklaşık 90 kadar kentte, dördüncü kez cumhurbaşkanlığı yemini edecek olan Vladimir Putin protesto edildi.

Navalny, Moskova kent merkezindeki gösteri alanına varışından dakikalar sonra, siyasi müttefiki Nikolai Lyaskin’le birlikte gözaltına alındı. Gösteriler sırasında polisin 350’yi aşkın kişinin gözaltına alındığını bildiriyor. Rus yetkililer gözaltılara gerekçe olarak protesto eylemlerinin izinsiz olmasını gösteriyor.

Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesi yasaklanan Aleksei Navalny, Puşkinskaya Meydanı’ndaki gösterilere gelmeden polisin kendisini tutuklamasını önlemek amacıyla gizli bir yerde bekledi. Rusya’nın en tanınmış muhalefet lideri, polis aracına kollarından ve bacaklarından tutularak yaka paça sürüklendi. Navalny’nin gözaltına alınması sırasında göstericiler “Putinsiz Rusya” ve “Kahrolsun Çar” diye slogan attı.

Milliyetçi bir gençlik örgütünün topladığı karşıt görüşlü göstericiler, Navalny destekçilerinin Puşkinskaya Meydanı’na girmesine engel olmaya çalıştı.

Gözlemciler Rusya’da Putin karşıtı gösterilerin 2012 yılına oranla daha az etkili olduğu kanısında. Ayrıca Kremlin de Putin’in yemin törenini öncekilere göre daha düşük profilli tutmaya çalışacak. Pazaresi günü yapılacak tören Kremlin Sarayı dışına taşırılmayacak.

Navalny son bir haftadır destekçilerini internet üzerinden gösteriye çağırmıştı. Muhalefet lideri yaptığı çağrıda, “Eğer Putin’in çarımız olduğunu düşünmüyorsanız, oturduğunuz kentlerde sokaklara dökülün. Dolandırıcılar, ve hırsızlardan oluşan yetkilerimizi, Putin’e oy vermeyen milyonlarca vatandaşımıza hesap vermeye zorlayacağız” diye yazmıştı.

St. Petersburg’da da gösteriler kent merkezindeki meydanda yapıldı.

Moskova’ya 1500 kilometre uzaklıktaki Ural Dağları’nda bulunan Yekaterinburg kentinde Putin karşıtı gösterilere yaklaşık bin kişi düzeyinde katılım oldu. Ayrıca Sibirya’daki diğer kentlerde de küçük çaplı gösteriler oldu.

Putin son cumhurbaşkanlığı seçimlerini, zayıf rakipleri karşısında zorlanmadan yüzde 77 oyla kazanmıştı. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından bu yana bu bir Rus liderin elde ettiği en yüksek farklı seçim oranı oldu. Kremlin, bu oranın Putin’in “ulusun babası” olarak görüldüğünün ve kendisine yönetim için net yetki verildiğinin kanıtı olarak görüyor.

Ancak muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını savunuyor. Oy sandıklarının yasadışı bir şekilde oy pusulalarıyla doldurulduğu videoların da ortaya çıktığı seçim uluslararası gözlemciler tarafından da eleştirildi. Rus yetkililer seçim ihlallerinin kayda değer olmadığını savunuyor.

Rus polisi, bugünkü gösterilerin önünü kesmek için dün de Navalny destekçilerinin evlerine baskınlar düzenledi.

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