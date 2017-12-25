Rus muhalif Navalni’nin adaylık başvurusuna ret

Kararın gerekçesi olarak Navalni hakkında verilmiş yolsuzluk hükmü gösterildi.Rusya'da Seçim Kurulu, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını koyan muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni'nin adaylığını düşürdü. Bunun üzerine Navalni seçimleri boykot etme çağrısında bulundu.

Pazartesi günü toplanan kurul, oybirliği ile Navalni'nin 18 Mart 2018’de yapılacak başkanlık seçimleri için ilettiği adaylık başvurusunu reddetme kararı aldı.

Seçim Kurulu bu karara gerekçe olarak Navalni hakkında zimmete geçirme suçundan beş yıllık tecil edilmiş mahkumiyet kararını gösterdi.

Seçim Kurulu'ndaki oylama öncesi açıklama yapan kurul üyelerinden Boris Ebzeyev, Navalni hakkında verilen hükmün "ciddi” olduğunu ve bu nedenle Navalni'nin başkanlık için yarışmasına engel teşkil ettiğini belirterek diğer üyelerin de ret oyu kullanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Hakkındaki mahkeme kararının "siyasi” olduğunu ifade eden 41 yaşındaki muhalif lider Navalni, Seçim Kurulu'nun kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dördüncü defa adaylığını koyduğu seçimleri boykot etme çağrısı yaptı.