HABER

Rus muhalif politikacı Navalni gözaltına alındı

28.01.2018 15:58 | Son Güncelleme 11 saat önce

Rusya’da düzenlenen protesto gösterilerinde muhalif siyasetçi Navalni’nin yanı sıra en az 180 Navalni yanlısının gözaltına alındığı bildirildi.

Muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni’nin başkent Moskova’da izinsiz bir protesto gösterisi sırasında gözaltına alındığı bildirildi. Vatandaşlık hakları konusunda çalışan online portal OVD-Info 18 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini protesto için ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde en az 180 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Navalni’nin ekibi tarafından yapılan açıklamada, muhalif politikacının gösteriye geldiği sırada Tverskaya Caddesi’nde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Daha önce de katıldığı protesto gösterilerinde geçici olarak gözaltına alınan Navalni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını doğrulayarak, “Bunun hiçbir anlamı yok. Siz benim için değil, kendiniz için, bu ülkenin geleceği için sokağa çıkıyorsunuz” dedi.

Seçimleri boykot çağrısı

Navalni’nin ülke çapında yaptığı “seçmen grevi” çağrısı üzerine Moskova ve St. Petersburg’daki protesto gösterilerine yüzlerce kişinin katıldığı belirtildi. Ancak Moskova ve St. Petersburg’daki gösterilerin izinsiz olduğuna dikkat çekildi. Göstericilerin Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için boykot çağrısı yaptığı aktarıldı.

Blog yazarı ve hukukçu olan Navalni, 18 Mart’taki seçimlerde aday olmak istemiş ancak adaylık başvurusu Rusya’daki Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. Navalni de bunun üzerine seçimleri boykot etme çağrısında bulunmuştu.

Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini Vladimir Putin’in kazanması bekleniyor. Bu durumda, Putin devlet başkanlığı görevini 2024 yılına kadar sürdürecek.

Reuters/AFP/dpa, JD/EC

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Almanya terör örgütü PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendisi atladı

İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.