Rus muhalif politikacı Navalni gözaltına alındı

Muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni’nin başkent Moskova’da izinsiz bir protesto gösterisi sırasında gözaltına alındığı bildirildi. Vatandaşlık hakları konusunda çalışan online portal OVD-Info 18 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini protesto için ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde en az 180 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Navalni’nin ekibi tarafından yapılan açıklamada, muhalif politikacının gösteriye geldiği sırada Tverskaya Caddesi’nde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Daha önce de katıldığı protesto gösterilerinde geçici olarak gözaltına alınan Navalni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını doğrulayarak, “Bunun hiçbir anlamı yok. Siz benim için değil, kendiniz için, bu ülkenin geleceği için sokağa çıkıyorsunuz” dedi.
Seçimleri boykot çağrısı
Navalni’nin ülke çapında yaptığı “seçmen grevi” çağrısı üzerine Moskova ve St. Petersburg’daki protesto gösterilerine yüzlerce kişinin katıldığı belirtildi. Ancak Moskova ve St. Petersburg’daki gösterilerin izinsiz olduğuna dikkat çekildi. Göstericilerin Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için boykot çağrısı yaptığı aktarıldı.
Blog yazarı ve hukukçu olan Navalni, 18 Mart’taki seçimlerde aday olmak istemiş ancak adaylık başvurusu Rusya’daki Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. Navalni de bunun üzerine seçimleri boykot etme çağrısında bulunmuştu.
Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini Vladimir Putin’in kazanması bekleniyor. Bu durumda, Putin devlet başkanlığı görevini 2024 yılına kadar sürdürecek.
Reuters/AFP/dpa, JD/EC
© Deutsche Welle Türkçe
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