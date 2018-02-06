Rus pilotun cenazesi teslim edildi

Rusya, uçağın enkazını almak için de Ankara'dan destek bekliyor.Suriye'nin İdlib bölgesinde Heyet Tahrir Şam örgütü tarafından Cumartesi günü düşürülen düşürülen Rus savaş uçağını kullanan pilotun cenazesi Rusya'ya teslim edildi. Su-25 tipi uçağın pilotu Roman Fillipov paraşütle atlamayı başarmış ancak girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, muhaliflerin kontrolünde olan bölgede kalan Fillipov'un cenazesinin, "Türk meslektaşların işbirliğiyle Rus askeri istihbaratı tarafından Rusya'ya getirildiğini" duyurdu. Bakanlık açıklamasında, cenazenin bölgeden nasıl alındığına dair bilgi verilmedi.

Rusya enkazı da almak istiyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Moskova yönetimi uçağın enkazının teslim edilmesi için de Türkiye'den yardım bekliyor. Bakanlık, uçağın nasıl bir silahla vurulduğunu saptamak için enkazda inceleme yapmak istediklerini bildirdi.

Bir Rus yetkili, uçağın büyük ihtimalle omuzdan atılan ısı güdümlü, Sovyet yapımı Strela ya da Amerikan Stringer füzesiyle motor kısmından vurulduğunu belirtti.